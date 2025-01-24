زد يعلن إعارة مصطفى العش، والتفاصيل بعد قليل

أعلن نادى زد إف سي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك انتهاء صفقة إعارة لاعب الفريق مصطفى العش خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية والإعلان عن كافة التفاصيل بعد قليل خلال بيان رسمي.

لاعب زد يعلن انتقال مصطفى العش إلى الأهلي

ونشر مصطفى زيكو، لاعب فريق زد إف سي، صورة تجمعه مع زميله مصطفى العش والمرشح للانتقال إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، يؤكد من خلالها انتقال اللاعب لصفوف القلعة الحمراء وذلك قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ونشر زيكو عبر حسابه على إنستجرام صورة له مع مصطفى العش وكتب عليها: “التتش كسب لاعيب كبير، مبروك يا أخويا وإن شاء الله تكسر الدنيا يا حبيبي”.

ويستعد النادي الأهلي للإعلان عن صفقة ضم مصطفى العش مدافع زد، حيث من المنتظر أن يكون التعاقد لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة دون وجود بند بأحقية الشراء.

ومن المقرر أن يحصل اللاعب على 4 ملايين جنيه خلال الشهور المتبقية في الموسم الحالي خلال ارتدائه قميص النادي الأهلي.

وعلى جانب آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام بيراميدز بعد غد الأحد ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز فى السابعة مساء بعد غد الأحد، وتنقل عبر شاشة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات دوري نايل هذا الموسم.

وخاض النادي الأهلي مرانا استشفائيا أمس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة بعد التعادل الإيجابي 1-1 أمام فاركو أمس الأول فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وقرر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم الجمعة فى إطار البرنامج التدريبي الموضوع للاعبين، استعدادا لمواجهة بيراميدز فى حين يدخل الفريق معسكرا مغلقا غدا السبت، استعدادا لمواجهة بيراميدز.

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