الخميس 23 يناير 2025
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رياضة

تفاصيل صفقة انتقال مصطفى العش إلى الأهلي

مصطفي العش
مصطفي العش

أنهى النادي الأهلي اتفاقه مع مسؤولو نادي زد إف سي لضم مصطفى العش مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. 

وكان الأهلي دخل في مفاوضات جادة للتعاقد مع مصطفى العش، لتدعيم دفاعات الفريق خاصة في ظل إصابة أشرف داري واقتراب رحيل يوسف أيمن عن صفوف الفريق. 

تفاصيل صفقة انتقال العش لـ الأهلي 

وأتم مسؤولو الأهلي اتفاقهم مع نادي زد أف سي على استعارة مصطفى العش حتى نهاية الموسم الجاري ليكون أول تدعيمات دفاع القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي. 

وجدير بالذكر أن نادي زد أصدر بيان رسمي صباح اليوم يرفض فيه بيع العش حيث جاء البيان كالاتي: «إدارة نادي زد إف سي تعلن عن موقفها النهائي بشأن لاعبنا مصطفى العش... بعد تلقي عدة عروض للاعبنا، قرار الإدارة النهائي أن اللاعب ليس للبيع والاختيار خلال ساعات بين عروض الإعارة المقدمة للاعب».

وكشف مصدر أن الأهلي كان يسعى لضم اللاعب في صفقة بيع نهائي، فيما رفض نادي زد مبدأ البيع، مبديًا تعاونه في إعارة اللاعب حتى نهاية الموسم. 

الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة بيراميدز

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم دون راحة بعد التعادل مع فاركو أمس، بهدف لكل فريق في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب الجيش بمدينة برج العرب.

وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق أن يقام مران الأهلي في الحادية عشر ظهر اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة على أن يحصل اللاعبين على راحة من المران غدًا الجمعة ويعودوا للتدريبات يوم السبت، استعدادا للقاء يوم الأحد أمام بيراميدز متصدر جدول مسابقة الدوري بعد فوزه أمس على فريق زد بهدف دون رد.

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