روسيا تعلن سيطرتها على بلدة "سولوني" شرقي أوكرانيا

أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، سيطرتها على بلدة "سولوني" شرقي أوكرانيا، وذلك وفقا لنبأ عاجل علي شبكة «سكاي نيوز».

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات في أوكرانيا، إسقاط 57 مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجوم ليلي.

ترامب يهدد روسيا بفرض عقوبات جمركية

وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، بفرض ضرائب باهظة ورسوم جمركية وعقوبات على روسيا، إذا لم تتوصل فورا إلى حل للنزاع مع أوكرانيا.

وحث ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم على التوصل لاتفاق يضع حدًا للحرب الطاحنة الدائرة في أوكرانيا على الفور وإلا فستواجه موسكو رسومًا جمركية وعقوبات.

ترامب: حان الوقت لإبرام صفقة بشأن أوكرانيا

وفي منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال"، قال ترامب لقد حان الوقت لإبرام صفقة بشأن أوكرانيا ولا ينبغي أن نفقد المزيد من الأرواح".

فرض ضرائب باهظة ورسوم جمركية وعقوبات

وأضاف: "يجب وضع حد للحرب في أوكرانيا والتي لم تكن لتبدأ أبدًا لو كنت رئيسًا حين اندلعت".

كما أكد: "إذا لم نعقد صفقة، قريبًا، لا خيار آخر لدي سوى فرض ضرائب باهظة ورسوم جمركية وعقوبات على كل ما تبيعه روسيا للولايات المتحدة ولدول أخرى".

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