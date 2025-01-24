أمن القليوبية يكشف حقيقة العثور على شخص مدفون حيا داخل المقابر

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ملابسات واقعة قيام شخص وزوجته ونجلته باختلاق واقعة العثور على زوجها مربوط ومدفون حى داخل أحد عيون المقابر.

وأوضحت التحقيقات أن الواقعة غير حقيقة بسبب حدوث خلافات سابقة بينه وبين أبناء عمومته على امتلاك أحد عيون المقابر.

وكان اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية تلقيا إخطارًا من اللواء محمد فوزى رئيس مباحث القليوبية يفيد بورود بلاغ للمقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية من ربة منزل ونجلتها بالعثور على زوجها مربوط ومدفون حى داخل احد عيون المقابر بمنطقة شلقان بدائرة المركز.

وبالفحص والتحريات بقيادة المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية ومعاونة النقيب أحمد مصطفى سالم والنقيب عمرو بدر والنقيب أحمد العزازي والنقيب أحمد طلعت عدس والنقيب أحمد أبوزيد والنقيب مكسيموس ماجد معاوني رئيس المباحث، تبين مشاهدة ذات الشخص وزوجته ونجلته المدعين كذبا صباح يوم البلاغ داخل مقابر منطقة شلقان من قبل شهود العيان، ولا يوجد أى صوت للاستغاثة من داخل المقابر، ثم قام الشخص بإرسال زوجته ونجلته لمركز الشرطة بتحرير محضر بالادعاء ان في ناس كتفوه وحبسوه داخل أحد عيون المقابر.

كشف غموض واقعة العثور على شخص مربوط ومدفون حى بالقليوبية

وأكدت التحريات بـالقليوبية بوجود خلافات سابقة بين الشخص المدعى كذبا وبين أبناء عمومته على امتلاك أحد عيون المقابر فقام باختلاق الرواية لتورطهم في الواقعة.

وباستدعاء الشخص أكد ما جاء ببلاغ زوجته ونجلته، وتم التحفظ عليه للعرض علي النيابة العامة بتهمة البلاغ الكاذب.

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