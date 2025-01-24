قرية بالقليوبية تنظم رحلة بـ 45 أتوبيسا إلى معرض الكتاب (صور)

نظمت قرية كفر الشوبك شبين القناطر محافظة القليوبية رحلة كبرى من مختلف فئات القرية إلى معرض الكتاب، حيث انطلق صباح اليوم قافلة مكونة من 45 أتوبيسًا في رحلة علمية وثقافية إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب.

قرية تنظم رحلة مجانية الي معرض الكتاب

وبلغ عدد المشاركين في هذه الرحلة من شبين القناطر محافظة القليوبية حوالي 1750 شخصا، والتي تنوعت فيها الأعمار إذ ظهر الكبار في مقدمة مسيرة الثقافة التي تجسد وعى الأهالي بأهمية الثقافة والمعرفة وتبعهم في المسيرة طلبة المدارس والجامعات الذين حملوا الحقائب على ظهورهم لشراء ما تيسر من زاد ينفع، وفتح آفاق المشاركين، وإثراء معارفهم بالاطلاع على أحدث الكتب والإصدارات في شتى المجالات، كما أنها فرصة للاستمتاع بالفعاليات الثقافية المتنوعة التي يقدمها المعرض.

قرية تنظم أتوبيسات مجانية لمعرض الكتاب

وانطلقت الأتوبيسات من قرية كفر الشوبك شبين القناطر القليوبية في تمام الساعة الثامنة صباحًا وسط فرحة عارمة من المشاركين، ومن المتوقع أن تعود القافلة إلى القرية مساء اليوم، حاملة معها الكثير من الكتب والذكريات الجميلة والاستفادة الكبيرة.

وقال الدكتور كمال سالم صاحب فكرة تدشين الزيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن فكرة تدشين رحلة من أهالي وطلاب وطالبات القرية لمعرض الكتاب بعدما تم نقله إلى منطقة القاهرة الجديدة، ونظرا لبعد المسافة بين القرية وبين مكان تنظيم المعرض الحالي.

قرية بالقليوبية تدشن زيارة مجانية بمعرض الكتاب

وتابع "سالم" أنه تم تدشين الفكرة بين أهالي القرى على صفحة جميعة تنمية المجتمع المحلي بقرية الشوبك على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت في البداية تقتصر على حوالي أتوبيسين أو ثلاثة أتوبيسات على الحد الأقصى.

وبدأ أهالي القرية في التوافد على مقر الجمعية لتسجيل الاشتراك بالرحلة، وخلال الأيام الماضية حتى تم الإنتهاء من ثلاثة أتوبيسات، إلا أنه نظرا لزيادة الإقبال تم فتح التسجيل حتي 35 أتوبيس، وبعدها تم غلق باب الاشتراك.

وأوضح "سالم"، أنه تحت الضغط الكبير من أهالي القرية وشباب الجامعات بقرية بالقليوبية وطلاب الثانوية العامة والمراحل التعليمية المختلفة والأسر والقرى المحيطة، تم زيادة عدد الأتوبيسات، مشيرا إلى أنه فور الإعلان عن طرح الاشتراك لكل أتوبيس جديدة ينتهي الاشتراك فور الإعلان، إلى أن وصل العدد النهائي للأتوبيسات المشاركة 45 أتوبيسا لنقل المشتركين، وتم التنسيق مع إدارة التضامن الاجتماعي بشبين القناطر، التي بدورها منحتهم خطابا موجها لإدارة المعرض بالقاهرة لتسهيل الدخول.

كما تم التواصل مع الهيئة العامة للكتاب عبر الموقع الرسمي، التي قدمت خدمات رائعة من خلال الدخول مجاني، وكذلك توفير بوابة خاصة للأتوبيسات داخل الساحة بالمعرض، وهو ما وفر الجهد للدخول للمعرض.

واستطرد سالم، أنه في البداية كانت تواجهه 3 مشكلات وهي تسكين 500 مشترك داخل الأتوبيسات خلال فترة الصباح قبل التوجه للمعرض، وكيفية الدخول بهم للمعرض وسط الطوابير الكبيرة أمام المعرض، والأخيرة تجميع هذا العدد خلال العودة، وتم التغلب عليها جميعا من خلال التنسيق مع بعض شباب القرية المتطوعين لتنظيم التسكين والدخول للمعرض وكذلك الخروج منه.

قرية بالقليوبية تنظم رحلات مجانية الي معرض الكتاب،فيتو

قرية بالقليوبية تنظم رحلات مجانية الي معرض الكتاب،فيتو

قرية بالقليوبية تنظم رحلات مجانية الي معرض الكتاب،فيتو

قرية بالقليوبية تنظم رحلات مجانية الي معرض الكتاب،فيتو

قرية بالقليوبية تنظم رحلات مجانية الي معرض الكتاب،فيتو

قرية بالقليوبية تنظم رحلات مجانية الي معرض الكتاب،فيتو

قرية بالقليوبية تنظم رحلات مجانية الي معرض الكتاب،فيتو

قرية بالقليوبية تنظم رحلات مجانية الي معرض الكتاب،فيتو

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