محافظ القليوبية يناقش أعمال توسعة نفق سعد زغلول ببنها

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعا مع الدكتور فتحي سعد أستاذ الكباري الإنشائية بكلية الهندسة بجامعة عين شمس وذلك لمناقشة أعمال توسعة نفق سعد زغلول أسفل خط السكة الحديد بمدينة بنها والذي يربط بين حي المنشية ووسط مدينة بنها وبنها الجديدة، والذي يسهم في إنهاء أزمة المرور بوسط المدينة بنها لتخفيف التكدسات المرورية بتلك المناطق الحيوية، لتكتمل منظومة تطوير مدينة بنها ويشعر المواطن بتحسن الخدمة وتحقيق السيولة المرورية.

مناقشة أعمال توسعة نفق سعد زغلول ببنها

وخلال الاجتماع وجه محافظ القليوبية بسرعة تنفيذ جسات للتربة، وذلك بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد وتناول الاجتماع استعراض ومناقشة الحلول التنفيذية لتنفيذ النفق، والذي يعد الأولى من نوعه نظرا لتنفيذه تحت أكثر من خط للسكك الحديدية بدون إيقاف القطارات ذلك بطرق هندسية حديثة لإنشاء الانفاق ومناقشة كافة التنسيقات الخاصة بجميع المرافق الموجودة بالطريق والآليات التنفيذية للتعامل معها حتى يتسنى البدء فى تنفيذ المشروع.

متابعة أعمال توسعة نفق الحدادين ببنها

جاء الاجتماع بحضور اللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار المشروعات واللواء مجدي عبد المتعال رئيس مجلس مدينة بنها والمهندس ياسر مرعي مدير عام الشبكات الأرضية والمهندسة حسناء سعيد مدير عام الشئون الهندسية والمهندس محمد إبراهيم فودة عضو مجلس تنفيذي لشركة المقاولون العرب ورئيس قطاع الإنفاق وميناء دمياط، والمهندس إيمان فاروق مدير إدارة الإنفاق والشدات المنزلقة.

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