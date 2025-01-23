أخبار مصر اليوم: موعد الامتحان الإلكتروني لشغل وظائف بالبريد للمتقدمين من القليوبية وبني سويف.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الشبورة الكثيفة.. موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

موعد الامتحان الإلكتروني لشغل وظائف بالبريد للمتقدمين من القليوبية وبني سويف

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم عن إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف أخصائي بريد- أخصائي مكتب بريد- أخصائي خدمة عملاء، بالهيئة القومية للبريد، من محافظتي القليوبية وبني سويف، ويمكنهم الاستعلام عن موعدهم المقرر على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

شيخ الأزهر في ذكرى 25 يناير: ملحمة بطوليَّةً في الدفاع عن الوطن

تقدَّم فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتَّهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصري، ووزارة الداخليَّة المصريَّة، بمناسبة عيد الشرطة، وذكرى ثورة 25 يناير.

هيئة الدواء المصرية تستقبل وفد منظمة الصحة العالمية

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفد منظمة الصحة العالمية (وحدة الإنتاج المحلي والمساعدة Local Production & Assistance Unit)، والذي قام بزيارة للهيئة امتدت على مدار يومين متتاليين، بهدف التعاون في مجال التدريب على التصنيع الحيوي وتلبية الاحتياجات الإقليمية وزيارة بعض مصانع المستحضرات الطبية.

تؤدي لانخفاض الرؤية، تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الشبورة الكثيفة غدا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية تكون كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

إجازة نصف العام الدراسي 2025، موعد البداية والانتهاء

إجازة نصف العام الدراسي 2025، يبحث عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب عبر محرك البحث الشهير جوجل، عن موعد إجازة نصف العام الدراسي الحالي 2024-2025.

محافظ الجيزة يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، والتى تضمنت تنقلات بين عدد من القيادات وتعديل تكليف البعض وتصعيد عددا من القيادات، وذلك لضخ دماء جديدة ودفع عجلة العمل

وزيرة التضامن تناقش تقرير مصر أمام جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان

تتوجه الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إلى جنيف للمشاركة في مناقشة تقرير مصر أمام جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، وذلك تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

شراكة استراتيجية بين الشركة القابضة للمطارات وإحدى شركات الاتصالات

في إطار رؤية وزارة الطيران المدني للتحول الرقمي وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة في المطارات المصرية، أبرمت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية مراسم توقيع شراكة استراتيجية مع شركة أورنچ مصر، وذلك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي.

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