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طلاب الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية يؤدون اليوم امتحان الجبر والإحصاء والتربية الدينية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية،فيتو

يؤدى طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، امتحاني مادتي الجبر والإحصاء والتربية الدينية، وذلك وسط اجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، ضمن امتحانات الفصل الدراسي الأول.  

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عدد طلاب الشهادة الاعدادية في الإسماعيلية 

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي يوم السبت الماضي، حيث يؤدى امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الإسماعيلية نحو 31 ألف طالب وطالبة بعدد 165 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثماني في محافظة الإسماعيلية، وتستمر الامتحانات حتى يوم الخميس المقبل الموافق 23 من شهر يناير الجارى. 

تشديدات على الالتزام بقرارات الوزارة 

ومن جانبه، أوضح أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، على ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وأداء كافة المهام والاختصاصات على الوجه الأمثل، وأكد على ضرورة حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب.

 

ضبط اللجان الامتحانية 

مشيرا إلى  تنفيذ توجيهات محافظ الاسماعيلية بضرورة انضباط اللجان الامتحانية في جميع الإدارات التعليمية بمحافظة الإسماعيلية، وضرورة توفير بيئة جيدة ومناسبة للطلاب أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بهدف مساعدتهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر. 

سرية طباعة الامتحانات 

كما أشار لسرية طباعة أسئلة الامتحانات مع التوجيه المختص ومنع محاولات الغش بكل أنواعه أثناء عقد الامتحانات، وتشديد الإجراءات اللازمة لمنع وقوع حالات غش أو تسريب للأسئلة، مع مراجعة الأدوات التكنولوجية التي يمكن استخدامها للكشف عن حالات الغش.  

تشكيل غرفة عمليات رئيسية 

مضيفًا أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية مع ربطها بغرف العمليات الفرعية، بجميع الإدارات التعليمية على مدار اليوم؛ من أجل حل كافة المشكلات والمعوقات بشكل فوري إن وجدت.

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