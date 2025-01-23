إصابة 9 عمال إثر حادث انقلاب سيارة في الإسماعيلية

شهد طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي منذ قليل حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عمالا مما أسفر عن إصابة 9 عمال.

إخطار بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي وتحديدا بوصلة البعالوة التابعة لمركز ومدينة التل الكبير، مما أسفر عن إصابة 9 عمال.

انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.



الدفع بسيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بعدد كبير من سيارات الإسعاف وتم نقل 5 مصابين إلى مستشفى المجمع الطبي،التابعة لهيئة الرعاية الصحية، كما تم نقل 4 مصابين إلى مستشفى القصاصين لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتتولي التحقيقات اللازمة في الحادث



وقالت مصادر طبية في المستشفى: إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من خدوش وكدمات وسحجات وجروح بالجسم حيث تم إسعافهم ورعايتهم طبيا.

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