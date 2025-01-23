الخميس 23 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

عاد لينتقم، ترامب يلغى الحماية الأمنية عن وزير الخارجية الأمريكى الأسبق مايك بومبيو

ترامب ومايك بومبيو،
ترامب ومايك بومبيو، فيتو

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخرا، أمر بإلغاء الحماية الأمنية عن وزير الخارجية الأسبق مايك بومبيو، وكبير مساعديه برايان هوك، اللذان واجها تهديدات من إيران منذ اتخاذهما مواقف متشددة إزاء طهران إبان الولاية الأولى لترامب. 

ترامب يغلى الحماية الأمنية عن الوزير الأسبق مايك بومبيو

وأكد موظف بالكونجرس ومصدر مطلع، شريطة عدم الكشف عن هويتهما، لوكالة الأنباء الألمانية، أن ترامب ألغى الحماية عن وزير الخارجية الأسبق، مايك بومبيو وكبير مساعديه برايان هوك، لكنهما لم يقدما تفسيرا.

وأشارا المصدران، إلى أن مايك بومبيو وهوك تم إخطارهما بإلغاء الحماية أمس الأربعاء، وأنها دخلت حيز التنفيذ في الساعة 2300 مساء من الليلة الماضية.

ترامب عاد لينتقم من خصومه فى الإدارات الأمريكية

وتعد هذه علامة أخرى على أن ترامب يستغرق مجرد أيام في عودته للبيت الأبيض لاستهداف الأشخاص الذي يعتبرهم خصومه.

وألغى ترامب التصريح الأمني وحماية الخدمة السرية لـ جون بولتون، الذي تم فصله من منصب مستشار الأمن القومي لترامب في ولايته الأولى. وألف بولتون كتابا لاحقا حاول البيت الأبيض دون جدوى عدم نشره على أساس أنه يفشي معلومات تمس الأمن القومي.

وعام 2022 أعلن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، استعداده لخوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وبالفعل، ألقى بومبيو  الذي كان أيضًا المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية، خطابات ونشر إعلانات بولايات الترشيح المبكر: آيوا، ونيوهامبشاير، وساوث كارولينا، بعد عودته إلى حلبة السياسة عقب خسارة كبيرة في وزنه.

محكمة توقف قرار ترامب بتقييد الحصول على الجنسية الأمريكية بالولادة

أريد تريليون دولار، ترامب يكشف عن طلبه الجديد من السعودية

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب الحماية الأمنية مايك بومبيو برايان هوك جون بولتون مستشار الامن القومي

مواد متعلقة

ترامب: العالم سوف يعمه السلام خلال ولايتي الحالية

ترامب: المهاجرون غير الشرعيين ينهبون ثروات أمريكا وخطة لخفض الضرائب على المصانع

انخفاض أسعار النفط بعد تصريحات ترامب

قبل انتهاء المهلة، إدارة ترامب تضغط على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان
ads

الأكثر قراءة

شرب دمه، عرض مرتكب جريمة الأقصر على الطبيب الشرعي لأخذ عينة من الأمعاء

بديل طبيعى للفياجرا، السلطات الفرنسية تحذر من خطورة عسل الانتصاب

الشعب يريد إسقاط الوزير، أول مظاهرة فى سوريا ضد الحكومة الجديدة ( فيديو)

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة التاسعة وخسارة الزمالك

أريد تريليون دولار، ترامب يكشف عن طلبه الجديد من السعودية

تفاصيل صفقة انتقال مصطفى العش إلى الأهلي

فيتو تنفرد بموعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2025

أول تعليق من جروس بعد خسارة الزمالك أمام مودرن سبورت

منوعات

المزيد

بلغت مساحته 10 آلاف متر مربع، طواقم الإطفاء الروسية تخمد حريقا هائلا قرب موسكو

بديل طبيعى للفياجرا، السلطات الفرنسية تحذر من خطورة عسل الانتصاب

علماء يكشفون وجود قمم جبال تحت الأرض أعلى بكثير من جبال إيفرست

وكالة الفضاء الأوروبية تخطط لتطوير مركبة لنقل الحمولات بين الكواكب

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس بالسوق المحلى

استقرار اسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلى

تعرف على أسعار الأرز اليوم بالسوق المحلى الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

الأفلام الأكثر ترشيحًا لجوائز الأوسكار الـ 97 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء يوم الجمعة لتوفيق ونجاح الأبناء في الدراسة 

تفسير رؤية التفاح الأخضر في المنام وعلاقتها بالحصول على أموال كثيرة

خالد الجندي يوضح الحكمة من رحلة الإسراء والمعراج وعلاقتها بجبر خاطر النبي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية