عاد لينتقم، ترامب يلغى الحماية الأمنية عن وزير الخارجية الأمريكى الأسبق مايك بومبيو

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخرا، أمر بإلغاء الحماية الأمنية عن وزير الخارجية الأسبق مايك بومبيو، وكبير مساعديه برايان هوك، اللذان واجها تهديدات من إيران منذ اتخاذهما مواقف متشددة إزاء طهران إبان الولاية الأولى لترامب.

ترامب يغلى الحماية الأمنية عن الوزير الأسبق مايك بومبيو

وأكد موظف بالكونجرس ومصدر مطلع، شريطة عدم الكشف عن هويتهما، لوكالة الأنباء الألمانية، أن ترامب ألغى الحماية عن وزير الخارجية الأسبق، مايك بومبيو وكبير مساعديه برايان هوك، لكنهما لم يقدما تفسيرا.

وأشارا المصدران، إلى أن مايك بومبيو وهوك تم إخطارهما بإلغاء الحماية أمس الأربعاء، وأنها دخلت حيز التنفيذ في الساعة 2300 مساء من الليلة الماضية.

ترامب عاد لينتقم من خصومه فى الإدارات الأمريكية

وتعد هذه علامة أخرى على أن ترامب يستغرق مجرد أيام في عودته للبيت الأبيض لاستهداف الأشخاص الذي يعتبرهم خصومه.

وألغى ترامب التصريح الأمني وحماية الخدمة السرية لـ جون بولتون، الذي تم فصله من منصب مستشار الأمن القومي لترامب في ولايته الأولى. وألف بولتون كتابا لاحقا حاول البيت الأبيض دون جدوى عدم نشره على أساس أنه يفشي معلومات تمس الأمن القومي.

وعام 2022 أعلن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، استعداده لخوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وبالفعل، ألقى بومبيو الذي كان أيضًا المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية، خطابات ونشر إعلانات بولايات الترشيح المبكر: آيوا، ونيوهامبشاير، وساوث كارولينا، بعد عودته إلى حلبة السياسة عقب خسارة كبيرة في وزنه.

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