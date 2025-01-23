الخميس 23 يناير 2025
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خارج الحدود

محكمة توقف قرار ترامب بتقييد الحصول على الجنسية الأمريكية بالولادة

ترامب،فيتو
ترامب،فيتو

ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية في تقرير لها اليوم الخميس، أن محكمة في سياتل أوقفت مؤقتا أمرا تنفيذيا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدف إلى تقييد الحصول على الجنسية الأمريكية بحق الميلاد.

إيقاف أمر لترامب يقضي بتقييد الحصول على الجنسية الأمريكية

ومن جانبه قال القاضي جون كوغنور في قراره: "أنا أعمل في القضاء منذ أكثر من أربعة عقود. لا أستطيع تذكر حالة أخرى كانت فيها القضية واضحة إلى هذا الحد".

وتم تعيين القاضي كوغنور خلال فترة حكم الرئيس رونالد ريجان. وقد استجاب لطلب ممثلي ولايات واشنطن وإلينوي وأوريجون وأريزونا، واصفا أمر ترامب بأنه "غير دستوري نهائيا".

طعون على قرار ترامب فيما يتعلق بالجنسية الأمريكية 


ويزعم المدعون أن الرئيس الأمريكي ينتهك التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، الذي تم اعتماده في عام 1868.

وينص الأمر الذي وقعه ترامب على أن الطفل لن يكون له الحق في الحصول على الجنسية الأمريكية بحق الميلاد في حال كان كلا الوالدين موجودين في البلاد بشكل قانوني ولكن بوثائق إقامة مؤقتة فقط، مثل تأشيرة سياحية أو عمل.

كما لن يتمكن الطفل من الحصول على الجنسية إذا كانت والدته موجودة في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني وقت ولادته، ولم يكن الأب مواطنا أمريكيا أو مقيما دائما.

ويوم الثلاثاء الماضي، قدم عدد من الولايات الأمريكية طعونا بقرار الرئيس ترامب بشأن فرض قيود على منح الجنسية الأمريكية بالولادة، وقد وصل عددها إلى 22 ولاية.

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ترامب الجنسية الأمريكية واشنطن الولايات الأمريكية

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