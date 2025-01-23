الخميس 23 يناير 2025
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خارج الحدود

أريد تريليون دولار، ترامب يكشف عن طلبه الجديد من السعودية

ترامب والأمير محمد
ترامب والأمير محمد بن سلمان، فيتو

وعد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اليوم، بدفع السعودية إلى رفع قيمة استثماراتها في الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة تريليون دولار، غير مكتفيا بعرض الـ 600 مليون دولار الذي كشف عنه الأمير محمد بن سلمان.

مكالمة ولي العهد السعودي مع ترامب 

وقال ترامب في خطاب له أمام منتدى دافوس عبر الانترنت، أن السعودية ستستثمر 600 مليار دولار في أمريكا، وكشف أنه سيتوجه بطلب لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، غداة المكالمة التي أجراها معه فجر الخميس، أن يصل مبلغ الاستثمار إلى تريليون دولار.

وخلال ولاية ترامب الرئاسة الأولى، سارع إلى التقرب من السعودية، الشريك الهام للولايات المتحدة في مجالي الطاقة والأمن منذ فترة طويلة، ومن المتوقع أيضا أن يدفع نحو تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، كهدف رئيسي في سياسته الخارجية.

زيارة ترامب الأولى إلى المملكة العربية السعودية

وكانت زيارة ترامب الخارجية الأولى عام 2017 إلى الرياض، والأسبوع الجاري قال مازحا إنّ تعهدات مالية كبيرة قد تقنعه بأن تكون السعودية مجددا أول بلد يزوره.

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

كما دعا ترامب في خطابه بدافوس السعودية ومنظمة "أوبك" إلى "خفض أسعار النفط" في خطاب.

ترامب يتعهد بمطالبة أوبك والسعودية لخفض أسعار النفط

وقال ترامب "سأطلب من المملكة العربية السعودية ومنظمة أوبك خفض أسعار النفط، وأنا مندهش حقا من عدم قيامهما بذلك قبل الانتخابات، إن عدم القيام بذلك لم يكن دليل مودة. لو كان السعر أكثر انخفاضا، لكانت الحرب في أوكرانيا انتهت فورا".

ووعد ولي العهد السعودي، خلال اتصال هاتفي مع ترامب فى وقت سابق من اليوم الخميس، بتعزيز استثمارات بلاده والعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة بـ600 مليار دولار، في خطوة تعطي انطباعا عما ستكون عليه العلاقة بين الرياض وإدارة دونالد ترامب من تقارب وتعاون وثيق.

زيادة قدرات مراكز احتجاز المهاجرين فى أمريكا

فى سياق آخر كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد لإرسال عشرة آلاف جندي إلى الحدود الجنوبية لمنع دخول المهاجرين


وأفادت واشنطن بوست، أنّ إدارة ترامب تعتزم زيادة قدرات مراكز احتجاز المهاجرين إلى الضعف، وإدارة ترامب تدرس استخدام القواعد العسكرية كمراكز احتجاز للمهاجرين.

وقال ترامب، إن المهاجرين غير الشرعيين ينهبون ثروات الولايات المتحدة، موضحًا: "سأعمل على تخفيض الضرائب على المنتجين والمصنعين بأقصى ما يمكن".

ترامب: السعودية تعتزم استثمار 600 مليار دولار في أمريكا

انخفاض أسعار النفط بعد تصريحات ترامب

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ترامب الأمير محمد بن سلمان 600 مليون دولار دافوس تريليون دولار تطبيع ولي العهد السعودي السعودية

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