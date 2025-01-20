الشوربة السحرية للحفاظ على المفاصل، فوائد مرق العظام وطريقة تحضيره

يعد مرق العظام من العناصر الأساسية في المطبخ الآسيوي، وهذا ليس فقط لطعمة اللذيذ أو إضافة النكهة للأطباق المختلفة وإنما بسبب الفوائده الصحية العديدة والمختلفة للجسم بأكمله.

ونستعرض في التقرير التالي فوائد مرق العظام وطريقة تحضيره الأصلية للحصول على أكبر فائدة ممكنة.

فوائد مرق العظام

مرق العظام هو حساء يتم صنعه عن طريق غلي عظام الحيوانات ومكونات أخرى حتى يمتص النخاع والعناصر الغذائية الأخرى، وفي بعض الأحيان، يتم غلي اللحوم في الماء أيضًا، جنبًا إلى جنب مع مكونات مثل الطماطم أو الثوم أو الخضار لإضافة نكهة.

ويحتوي مرق العظام على قائمة طويلة جدًا من الفوائد الصحية، حيث تساهم إضافته بالحصور على نظام غذائي صحي متكامل، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

فيحتوي مرق العظام على عدد من المعادن والعناصر الغذائية المفيدة لأجسامنا، على سبيل المثال، الكولاجين هو بروتين مهم موجود في عظام الحيوانات.

وعندما نستهلك هذا الكولاجين، نقوم بتكسيره، ويمكن لأجسامنا بعد ذلك استخدام هذه الأحماض الأمينية لعدة أسباب، وتكون كالآتي:

تحسين صحة الأمعاء

يحتوي مرق العظام على خصائص محتملة لشفاء الأمعاء ومضادة للإسهال، وتترقق بطانة الجهاز الهضمي بمرور الوقت، حيث تشير الأبحاث إلى أن تعزيز إنتاج الكولاجين يساعد في استعادة تلك البطانة، وبسبب خصائصه المضادة للالتهابات، قد يكون مرق العظام قادرًا على تقليل الضرر الذي يلحق بالأمعاء من التهاب القولون التقرحي.

تقليل آلام المفاصل

تفقد المفاصل مع التقدم في السن مرونتها، مما يؤدي إلى مشاكل مثل هشاشة العظام، ويمكن أن تساعد زيادة الكولاجين - أحد البروتينات الأساسية في أجسامنا - في تقليل آلام المفاصل عن طريق حماية الأوتار والأربطة، وعندما يتم طهي مرق العظام، يتحلل الكولاجين في عظام الحيوانات لتكوين الجيلاتين، ويحتوي هذا على أحماض أمينية يمكنها دعم صحة المفاصل أيضًا.

الحفاظ على قوة العظام والعضلات

يعتبر الكولاجين أحد المكونات الأساسية لكل من العظام والعضلات، لذا، مع فقدان الكولاجين، يمكن أن تضعف العظام والعضلات، مما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام وهشاشة العضلات.

يعتبر مرق العظام الغني بالكولاجين أيضًا مصدرًا جيدًا للأحماض الأمينية، والتي يتم امتصاصها بسهولة في المرق ويمكن أن تساعد في بناء الأنسجة والعضلات والعظام.

توجد أيضًا إلكتروليتات مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم في مرق العظام، والتي تساعد في تنظيم وظائف الأعصاب والعضلات وحتى منع التشنجات.

تقليل التوتر

يحتوي الكولاجين على حمض أميني يسمى الجلايسين، والذي يساعد في تثبيط التوتر وتعزيز الوضوح العقلي وتعزيز النوم.

المحتوي الغذائي لمرق العظام

إن العامل الأكبر الذي يجعل مرق العظام مفيدًا هو العناصر الغذائية والمعادن الوفيرة التي يمكن الحصول عليها منه، ولكن من المهم ملاحظة أن المحتوى الغذائي لمرق العظام يعتمد على نوع عظام الحيوانات التي تستخدمها.

بشكل عام، يحتوي كوب واحد من مرق العظام على:

50 سعرة حرارية.

0.5 جرام (جرام) من الدهون.

9 جرام من البروتين.

280 مليجرام (مجم) من البوتاسيوم.

450 مليجرام من الصوديوم.

5 جرام من الكربوهيدرات.

الآثار الجانبية لمرق العظام

نظرًا لمحتوى البوتاسيوم والصوديوم والبروتين والسوائل في مرق العظام، يجب استشارة طبيب قبل تناوله إذا كان الشخص يعاني من مرض في الكلى.

طريقة تحضير مرق العظام

كل أنواع المرق مفيدة، ولكن مرق العظام المطبوخ ببطء باستخدام عظام البقر أو غيرها من الحيوانت المتاحة تكون الطريقة الأفضل للحصول على أعلى استفادة (والتي تتطلب الكثير من الوقت)، يمكن أيضًا تجربة مرق عظام جوز الهند التايلاندي مع الفلفل الحار والليمون والزنجبيل، بطعم رائع وجديد.

المكونات

كيلو ونصف من عظام البقر أو الدواجن أو ما هو متوفر

3 ملاعق كبيرة من خل التفاح، بالإضافة إلى ليمونة معصورة (يساعد الحمض على سحب الكولاجين من العظام.)

2 جزرة مقطعة (مصدر جيد لفيتامين أ.)

2 كرفس مقطعة (مصدر جيد لفيتامين ك.)

1 بصلة متوسطة الحجم مقطعة ( مضادات الأكسدة والبريبايوتكس.)

1 حزمة بقدونس.

1 ملعقة كبيرة ملح.

2 لتر ماء.

طريقة التحضير

أضف جميع المكونات على النار واطبخ لمدة أربع إلى ست ساعات على نار عالية (حتى تتخلص العظام من العناصر الغذائية)، يترك المرق ليبرد قليلًا، واستخدمي مصفاة لإزالة المواد الصلبة.

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