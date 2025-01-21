تعليم الدقهلية: رصد محاولات غش في غرب المنصورة ودكرنس

كشفت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية اليوم الثلاثاء عن رصد محاولات غش في لجان تابعة لإدارات شرق المنصورة التعليمية وإدارة غرب المنصورة التعليمية وإدارة دكرنس التعليمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات تزامنا مع أداء امتحان العلوم لطلاب الشهادة الاعدادية.

‏وتلاحظ تجمع لأولياء الأمور أمام بعض اللجان وتم الاتصال بالجهات المعنية لاتخاذ اللازم حرصًا على حسن سير العملية الامتحانية.

وأهابت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية بأولياء الأمور عدم اصطحاب أبنائهم للهواتف المحمولة داخل لجان الامتحانات حرصا على عدم تعرضهم للمسائلة القانونية

وأصدرت مديرية التعليم بالدقهلية بيانا يوضع سير امتحانات الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول، حيث أدي طلاب الصف الثالث الإعدادي العام امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية بنسبة الحضور ٩٩ %.

‏وأدى طلاب الصف الثالث الإعدادي المهني امتحان مادتي الرياضيات والتربية الدينية بنسبة الحضور ٩٣ %

‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏وأدى طلاب الصف الثالث الإعدادي من الصم وضعاف السمع امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية ب‏نسبة الحضور ٩٧%.

وأدي طلاب الصف الثالث الإعدادي من المكفوفين امتحان مادة اللغة الإنجليزية ورقة أولى وورقة ثانية بنسبة الحضور ٨٠ % لم يحدث ما يعكر صفو العملية الامتحانية بجميع المدارس.

وأكد بيان تعليم الدقهلية لم يحدث ما يعكر صفو العملية الامتحانية بجميع المدارس وفق ما ورد من مديري عموم الإدارات التعليمية، والامتحان وفق مواصفات الورقة الامتحانية والزمن المحدد لها

اراء طلاب الشهادة الاعدادية بالدقهلية بعد أداء امتحان العلوم

وكانت أجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان "من العربي للهندسة للعلوم يا قلبي لا تحزن... اراء طلاب الشهادة الاعدادية بالدقهلية بعد أداء امتحان العلوم، حيث كان يؤدي الطلاب اليوم امتحان العلوم.

وأعرب الطلاب والطالبات عن استيائهم من واضع الامتحانات بمحافظة الدقهلية مقارنة بباقي المحافظات.

وكان انتظم سير العملية الامتحانية داخل لجان الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية لليوم الثالث على التوالي بدون رصد لأي مخالفات.

وكانت 590 لجنة امتحانية بمدارس محافظة الدقهلية أغلقت أبوابها لتوزيع وبدء امتحان العلوم لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية.

وخضع الطلاب والطالبات للتفتيش على أبواب اللجان قبل الصعود للجنة للتأكد من عدم اصطحاب أجهزة المحمول.

وكان الدكتور أشرف العربي مدير مديرية تعليم الدقهلية قد عقد اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري الإدارات التعليمية بحضور أعضاء غرفة العمليات لامتحانات الشهادة الإعدادية للاستعداد لانطلاق ماراثون الامتحانات.

وأكد العربي خلال الاجتماع ضرورة الالتزام بالتعليمات الأساسية لأعمال الامتحانات لتوفير بيئة سليمة وهادئة لأبنائنا الطلاب أثناء أداء الامتحان.

وشدد على العمل على تذليل كافة العقبات التي قد تعوق سلاسة وانتظام العملية الامتحانية وقدم الشكر للجميع متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وفي إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية.

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