7 علامات مبكرة للإصابة بالأزمة القلبية، تعرف عليها

يعاني بعض الأشخاص من علامات مبكرة لنوبة قلبية (احتشاء عضلة القلب) في اليوم أو الساعات التي تسبق الحدث القلبي.

7 علامات مبكرة للنوبة القلبية

يمكن أن تكون النوبات القلبية مفاجئة ولا أعراض لها، وقد يمسك الشخص صدره من الألم، ويبدأ في التعرق بغزارة وحتى الانهيار، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic" الطبي.

وفي بعض الأشخاص، تأتي النوبات القلبية بشكل تدريجي مع علامات قد لا تبدو وكأنها حالة طارئة، وتشمل علامات التحذير المبكرة التي يمكن تجاهلها بسهولة ما يلي:

الضغط أو الضيق في الصدر (بدلًا من الألم).

الألم في مناطق مثل الذراعين أو الفك أو الرقبة أو الظهر.

التعرق البارد.

حرقة المعدة أو عسر الهضم.

ضيق التنفس.

الغثيان أو القيء.

التعب غير المعتاد.

ولكن إذا كان الشخص يعاني من بعض هذه الأعراض الخفية للنوبة القلبية وليس من الضرورة أن يعني هذا أنه معرض لخطر الإصابة بنوبة قلبية.

لكن تجاهل هذه العلامات يمكن أن يكون قرارًا يهدد الحياة، فتنتج الأزمة القلبية عن انسداد في أحد الأوعية الدموية في القلب، مما يعني أن الدم لا يستطيع الوصول إلى القلب، وبدونه، تبدأ عضلة القلب في الموت.

إذا لم يتم استعادة تدفق الدم بسرعة، فقد تكون النتيجة تلفًا دائمًا في القلب أو الوفاة.

هل تختلف علامات التحذير عند النساء عن الرجال؟

يعد ألم الصدر أو الضغط عليه من أكثر الأعراض شيوعًا للنوبة القلبية، بغض النظر عن الجنس، وقد يشعر الشخص كأن شخصًا ما يجلس على صدره.

لكن حوالي 30٪ من النساء هم أكثر عرضة لتجربة أعراض أقل وضوحًا أثناء الإصابة بأزمة قلبية، وتكون كالآتي:

ضيق التنفس والتعب والأرق الذي بدأ قبل النوبة القلبية.

ألم في الظهر أو الكتفين أو الرقبة أو الذراعين أو البطن.

الغثيان والقيء.

بالإضافة إلى ذلك، تقل احتمالية إصابة النساء بألم الصدر الشائع (خاصة في منتصف الصدر) أو الانزعاج الشبيه بعسر الهضم.

هذه العلامات الدقيقة مقلقة بشكل خاص نظرًا للمخاطر المتزايدة التي تجلبها الأزمة القلبية للنساء، وتظهر الأبحاث أن النساء أكثر عرضة للوفاة من الرجال بأكثر من ضعفي احتمالية الوفاة بعد النوبة القلبية.

عوامل خطر الإصابة بالأزمة القلبية

تزيد بعض الحالات واختيارات نمط الحياة من خطر الإصابة بالنوبة القلبية، ومن الأفضل أن تكون أكثر حذرًا إذا كنت تعاني من أعراض غامضة للنوبة القلبية ولديك:

السمنة.

مرض السكري.

تاريخ من التدخين.

تاريخ من أمراض القلب أو نوبة قلبية سابقة.

ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع نسبة الكوليسترول.

تاريخ عائلي من النوبات القلبية.

ولكن يمكن لأي شخص، بغض النظر عن عمره أو جنسه أو حالته الصحية، أن يصاب بنوبة قلبية، حيث تزداد النوبات القلبية بين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا.

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