مات فجأة أثناء عمله، جمال شعبان يكشف عن أول ضحايا السكتة القلبية في 2025

كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن أول ضحايا السكتة القلبية في عام 2025، وهو حسين متولى، 30 عامًا، ويعمل بإحدى شركات البترول في مصر، وتوفي فجأة اثناء عمله في أول يوم من عام 2025.

أول شهيد بالسكتة القلبية في 2025

وأكد الدكتور جمال شعبان أن حسين متولي هو إنسان بسيط، أصيب بـ السكتة القلبية، في موقع عمله في شركة بترول، وتوفى فجأة أثناء عمله، ليصبح أول ضحايا السكتة القلبية والموت المفاجئ في عام 2025.

الشاب حسين متولى أول شهيد موت الفجأة في 2025، فيتو



وقال الدكتور جمال شعبان، في تدوينة له عبر الفيس بوك، عن أول ضحايا بالسكتة القلبية في عام 2025: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أول ضحايا السكتة القلبية والموت المفاجئ في ٢٠٢٥، حسين متولي ٣٠ عامًا، مجرد إنسان بسيط، عاشق لحب الله كما كتب علي صفحته يصف نفسه.. سقط شهيدًا وهو في ثياب العمل والعرق والكفاح في موقع عمله في شركة بترول.. يا رب تقبله شهيدًا.. دعواتكم له"

كما عبر العديد من أصدقاء وأقارب عن حزنهم لوفاة أول ضحايا السكتة القلبية والوفاة المفاجئة حسين متولي حسين أحمد عثمان من الأشراف البحرية الشيخ عيسى، من محافظة السويس، وشهدوا له بحسن خلقك، مؤكدين أنه تزوج منذ عام واحد فقط.

سر إصابة الشباب بالسكتة القلبية

جدير بالذكر أن الدكتور جمال شعبان كشف عن سر إصابة الشباب بالسكتة القلبية التي تؤدي للموت المفاجئ، مؤكدًا أن الجلطات التي تصيب الشباب حاليًا، هي السر في انتشار موت الفجأة، حيث تؤدي جلطة المخ والسكتة الدماغية والسكتة القلبية، إلى وفاة الشباب فجأة.

الشاب حسين متولي تزوج منذ عام ومات فجأة في عمله، فيتو

وحذر الدكتور جمال شعبان الشباب من التهاون بآلام البطن، التي قد تكون مقدمة للإصابة بالجلطات، كما حذر أيضًا من الحزن والتوتر والصدمات العاطفية.

وعن الجلطات وسر انتشار موت الفجأة عند الشباب، قال الدكتور جمال شعبان: "الجلطات، شباب في العشرينيات أو الثلاثينيات تأتي لهم جلطة في شرايين القلب، أو شرايين المخ، ويموتوا فجأة".

أوضح جمال شعبان أن "الجلطة يعني كتلة من خلايا الدم، تتجمع وتلزق في بعضها، وتلزق في جدار الشريان وتقفله، فالدم اللي وظيفته يجري في الشريان ويروح يغذي الخلايا يتوقف، والخلايا التي لا يصلها الدم تتوقف عن العمل، وقد تتلف وتموت".

السكتة القلبية تودي بحياة الشباب

وأكد جمال شعبان على وجود "نوعين من الخلايا لما بيموتوا، مفيش خلايا تانية تعوضهما وتنمو مكانهما، هما خلايا المخ وخلايا القلب، والجلطة إذا كانت كبيرة، وفي شريان كبير بيغذي مساحة كبيرة من المخ "ممكن تحصل سكتة دماغية، يتوقف المخ عن العمل، وربما تحدث الوفاة".

أول شهيد سكتة قلبية في عام 2025 الشاب حسين متولي، فيتو

وعن السكتة القلبية التي تصيب الشباب وتودي بحياتهم، قال جمال شعبان: "الكلام نفسه ينطبق على السكتة القلبية، لما شريان القلب الكبير تتكون بداخله جلطة، وينسد انسدادًا كليًا، يتوقف القلب، وقد تحدث السكتة القلبية، لو لم يتم إنعاش القلب، وإذابة الجلطة، وتركيب دعامات".

وحذر جمال شعبان من آلام البطن وارتباطها بالسكتة القلبية، فقال: "وجع البطن ممكن يكون سببه جلطة، أي جلطة الشريان التاجي الخلفي، تسبب وجع وحموضة، وحرقان في المعدة، جلطة شرايين الأمعاء، تسلخ وتمدد الأورطي، وممكن تحصل جواه جلطة".

حسين متولي قبل وفاته، فيتو

أما الأسباب الحقيقية وراء انتشار إصابة الشباب بالسكتة القلبية وبالجلطات التي تودي بحياتهم، فقال جمال شعبان: "التدخين والمسكنات، ومشروبات الطاقة والمنشطات، والمخدرات، وتاريخ وراثي بارتفاع الكولسترول والدهون وقابلية التجلط، وطبعًا الضغط المرتفع ومرض السكر، وحديثًا وأخيرًا الإصابة بڤيروس كورونا تسبب جلطات".

وعن العلامات التحذيرية لجلطات القلب، حددها جمال شعبان في "وجع أو عدم ارتياح في منطقة الصدر، نهجان خفيف، عرق، وثقل في الذراع الأيسر".



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