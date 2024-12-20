الجمعة 20 ديسمبر 2024
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صحة ومرأة

سر إصابة الشباب بالأزمة القلبية المفاجئة والصحة تطالب بهذا التحليل فورًا لمن يبلغ 18 عامًا

تصلب شرايين القلب
تصلب شرايين القلب

يتعرض الكثير من الشباب إلى الإصابة بالأزمات القلبية بشكل مفاجئ دون التعرض لأي أعراض تنذر بالإصابة بأمراض القلب.

ثقافة الكشف المبكر لأمراض القلب

 

وقال الدكتور حازم خميس أستاذ أمراض القلب بالهيئة العامة للرعاية الصحية أنه لا  يوجد لدينا ثقافة الكشف المبكر لأمراض القلب، مشيرًا إلى أنه لا يجب الانتظار لظهور الأعراض لاكتشاف أمراض القلب.

وأوضح أستاذ أمراض القلب في فيديو توعوي لهيئة الرعاية الصحية أن أمراض القلب يمكن الوقاية منها من خلال تغيير  نمط الحياة والبعد عن التدخين وضبط  السكر والضغط.

 
وتابع حديثه أنه إذا أصيب الإنسان بأمراض القلب عليه الالتزام بالكشف الدوري وإجراء تحاليل الكوليسترول والسكر، مؤكدا ضرورة ألا تزيد نسبة الكوليسترول الضار عن الرقم ٥ آلاف وهو  حاصل ضرب نتيجة الكوليسترول قليل الكثافة في العمر.

تحليل الكوليسترول منخفض الكثافة 

 

وأشار الي انه يمكن أن يتعرض شاب الي أزمة قلبية دون أن يكون مدخن أو مصاب بأمراض الضغط والسكر ولكن إذا تم تحليل الكوليسترول قليل الكثافة له نجد النتيجة أكثر من ٥ الاف بمثال شاب عمره ٣٠ عاما ونتيجة الكوليسترول منخفض الكثافة ٣٠٠ وحاصل ضرب ٣٠٠ في ٣٠ يصبح الرقم ٦ آلاف، أي أن مصاب بتصلب شرايين في القلب ولديه نسبة مرتفعة من الكوليسترول الضار.


ونصح كل شاب من عمر ١٨ عامًا حتى ٥٠ عامًا أن يجري تحليل الكوليسترول قليل الكثافة والسكر التراكمي باستمرار لمنع الإصابة بتصلب الشرايين والأزمات القلبية.

الأزمة القلبية 
الأزمة القلبية 

كيف تحدث الأزمة القلبية ؟

 

في بعض الحالات، يمكن أن تحدث نوبة قلبية صامتة دون أي أعراض ملحوظة، وقد لا تكتشف إلا بعد أسابيع أو أشهر من الإصابة بالأزمة القلبية الصامتة.

 

يعاني بعض الأشخاص الذين يصابون بأزمات قلبية صامتة من أعراض خفية أو غامضة قد ترجع إلى الأنفلونزا أو عسر الهضم أو مجرد الشعور بالتعب بشكل خاص.

 

يمكن أن تسبب الأزمة القلبية الصامتة أيضًا ألمًا في الفك أو الرقبة أو الكتفين أو الجزء العلوي من الظهر وضيق التنفس هو أيضًا أحد الأعراض الشائعة للنوبات القلبية.

أعراض الأزمة القلبية 

قد يعاني كل من الرجال والنساء من آلام في الصدر أثناء أي نوع من النوبات القلبية، ولكن النساء أكثر عرضة للإصابة بأعراض النوبات القلبية التقليدية.

 وفقا لجمعية القلب الأمريكية، وتشمل هذه:

 

آلام الفك والرقبة

غثيان

أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا

دوخة

عندما تحدث الأعراض في النوبات القلبية الصامتة، فقد تستمر لبضع دقائق أو لفترة أطول، غالبًا ما تبدأ هذه الأعراض ببطء ثم تتفاقم تدريجيًّا، أو قد تأتي وتذهب.

عندما يعاني القلب من انخفاض مؤقت في تدفق الدم، يمكن أن يتطور نوع من آلام الصدر يسمى الذبحة الصدرية.

 

الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالأزمة القلبية صامتة

 

الأزمات القلبية الصامتة أكثر شيوعا بين النساء منها بين الرجال. 

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تتضمن العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأزمة قلبية صامتة:

الضغط النفسي والعصبي.

السكر.

تاريخ عائلي لمرض الشريان التاجي.

ضغط دم مرتفع.

زيادة الدهون.

السمنة.

التدخين.

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