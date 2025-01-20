أزمات ثاني أيام امتحانات الشهادة الإعدادية.. تأجيل التربية الدينية بالقاهرة.. ومحافظ المنيا يصدر عقوبة رادعة لـ 3 مراقبين

انطلقت اليوم الإثنين، ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، بمشاركة حوالي مليوني طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

وتعد امتحانات الشهادة الإعدادية من أهم المحطات في حياة الطلاب، حيث تمثل مرحلة انتقالية مهمة، ومع كل عام، تثار تساؤلات حول مدى نزاهة هذه الامتحانات، ومدى وجود خروقات قد تؤثر على نتائج الطلاب، لذلك، نستعرض معكم فيما يأتي أبرز الأزمات التي شهدها ثاني أيام الامتحانات، وكيف تم التعامل معها.

تداول ورقة أسئلة امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقاهرة، والتعليم تحقق

ونشرت جروبات الغش عبر تطبيق تليجرام صورة من أسئلة امتحان مادة اللغة العربية لطلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، بعد دخول الطلاب اللجان بنصف ساعة.

وكشف مصدر بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة، أنه تم فتح تحقيق عاجل بشأن التحقق من صور الأسئلة المتداولة عبر جروبات الغش.

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحان الجبر والهندسة للشهادة الإعدادية بالجيزة

ونشرت جروبات الغش عبر تطبيق تليجراف صورة من أسئلة امتحان امتحان الجبر والهندسة لطلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، بعد دخول الطلاب اللجان بنصف ساعة.

وكشف مصدر بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني الجيزة، أنه جار التحقق من صور الأسئلة المتداولة عبر جروبات الغش.

أول رد من التعليم بشأن تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية

ونفى مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية التي انطلقت اليوم الإثنين بجميع محافظات الجمهورية.

وأكد مصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو تداول للأسئلة بعد بدء اللجان وليس تسريبا قبل بدء اللجان، مطالبًا جميع أولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الصفحات.

تعليم القاهرة تعلن تأجيل امتحان مادة التربية الدينية الإسلامية للخميس

وكشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بشأن تسريب امتحان مادة التربية الدينية الإسلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل بدء اللجان.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن ما يتم تداوله غير صحيح، وأنه تم تأجيل امتحان مادة التربية الدينية لوجود خطأ فني حدث خلال طباعة الامتحان المقرر انعقادها اليوم الإثنين الموافق ٢٠ يناير ٢٠٢٥، وحرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب، لذلك تقرر تأجيل امتحان المادة إلى يوم الخميس الموافق ٢٣ يناير الجاري بعد امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

محافظ المنيا يصدر عقوبة رادعة لـ 3 مراقبين في الشهادة الإعدادية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في المنيا موافقة اللواء عماد كدواني محافظ المنيا على مجازاة ثلاثة مراقبين بخصم أجر شهر من رواتبهم وحرمانهم من المشاركة في أعمال الامتحانات.

تصوير أوراق الامتحانات

جاء ذلك عقب ثبوت مخالفات تمثلت في حيازة هواتف محمولة داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2024-2025، واستخدامها في تصوير أوراق الامتحانات، وهو ما يخالف القرارات الوزارية المنظمة للعمل داخل اللجان.

وتأتي هذه القرارات على خلفية تحقيقات في واقعتين منفصلتين؛ الأولى في مدرسة قاسم أمين الإعدادية بنات التابعة لإدارة أبوقرقاص التعليمية جنوب محافظة المنيا.

تصوير ورقة امتحان مادة اللغة العربية في المنيا

وتم ضبط إحدى المراقبات أثناء تصوير ورقة امتحان مادة اللغة العربية باستخدام هاتف محمول، بينما تتعلق الواقعة الثانية، بنشر ورقة امتحان اللغة العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين وجود إهمال جسيم من قبل أعضاء لجنة تابعة لإدارة بني مزار التعليمية.

ضبط طالبين بحوزتهما هواتف واستبعاد رئيس لجنة وملاحظ بلجان الإعدادية في المنوفية

وقالت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية إنه تم ضبط اثنين من الطلاب الممتحنين في الشهادة الإعدادية اليوم الإثنين، وبحوزتهما هاتفان محمولان وذلك باللجان الامتحانية بإدارة الباجور التعليمية، وكذلك طالب بإدارة قويسنا التعليمية، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

استبعاد رئيس لجنة بالمنوفية لعدم الالتزام

وأثناء متابعة الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، لامتحانات الشهادة الإعدادية العام، تقرر استبعاد رئيس لجنة مدرسة مصر الحرة الرسمية المتميزة المتكاملة للغات لعدم الالتزام بتنفيذ التعليمات والسماح بتواجد التليفون المحمول مع العاملين باللجنة.

استبعاد ملاحظ من امتحانات الاعدادية بالمنوفية

كما تقرر استبعاد ملاحظ من لجنة مدرسة صلاح خطاب الاعدادية لحيازة الهاتف المحمول داخل مقر اللجنة

وجارٍ التحقيق بمعرفة الشئون القانونية.

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