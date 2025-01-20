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تباين آراء طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة حول امتحان اللغة العربية (فيديو)

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الاعدادية

 انتهى منذ قليل، طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، من أداء امتحان مادة اللغة العربية، في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وتباينت ردود أفعال طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، حول صعوبة وسهولة أسئلة امتحان اللغة العربية  الذي أداه الطلاب اليوم.

وقال أحد طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة: “مستوى امتحان العربي كان متوسط، بس كان فيه 4 أو 5 أسئلة صعبة ”.

فيما قال طالب آخر: “امتحان العربي كان صعبا والأسئلة كانت صعبة”.

وقال آخر: “مستوى امتحان العربي كان متوسط والوقت كان كافيا بس النحو كان صعبا”.
 

 

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه نظرا لوجود خطأ فني حدث خلال طباعة امتحان مادة التربية الدينية الإسلامية لطلاب الشهادة الإعدادية المقرر انعقادها اليوم الاثنين الموافق ٢٠ يناير ٢٠٢٥ وحرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب، تقرر تأجيل امتحان المادة إلى يوم الخميس الموافق ٢٣ يناير الجاري بعد امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

 

الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية 

 وحذرت المديريات التعليمية الطلاب من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان الإمتحانية سواء مع المراقبين أو الطلاب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات وفقًا للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات فى هذا الشأن، حيث شددت المديريات على أهمية تحقيق الانضباط والالتزام داخل اللجان والمتابعة بشكل دقيق لمنع أى محاولات غش.

تعليمات عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 

 وشدد وزير التربية والتعليم  محمد عبد اللطيف، على عدة نقاط متعلقة بسير منظومة الامتحانات، أكد خلالها مسؤولية رؤساء اللجان عن ضمان سير امتحانات الشهادة الإعدادية بالشكل اللائق، وأن يكون هناك انضباط في اللجان الامتحانية، موضحًا أن عدم الانضباط في هذه اللجان تحت أي ظرف هو أمر غير مقبول على الإطلاق.

وأكد حرص الوزارة على ضمان الانضباط من أجل الحفاظ على مصلحة الطلاب وتحقيق تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى تعليم الطلاب بشكل منضبط، لأن  الامتحانات تعتبر محكًا رئيسيًا وأساسيًا لتعليم أبنائنا الانضباط، مشيرًا إلى أن رئيس اللجنة هو قائد الانضباط داخل لجان الامتحان،  ولابد أن يعمل من خلال اللوائح والآليات التى وضعتها الوزارة.

كما أكد الوزير على التعامل بحسم مع أي تجاوز، مشددا أيضا على اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بمنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية داخل اللجان الامتحانية.

وأعلن محمد عبد اللطيف أنه تم رفع قيمة بدل المراقبة في امتحانات الشهادة الإعدادية من ٢٥ جنيهًا إلى ١٣٠ جنيها، حرصًا على دعم المعلمين وحفاظًا على حقوقهم، وضمان أداء مهامهم بكفاءة وفعالية.

وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة تعمل خلال الفترة القادمة على حل العجز فى الإداريين وتوفير عمال الأمن والنظافة داخل المدارس.

 ومن جانبهم، أشاد رؤساء اللجان باللقاءات الدورية المتواصلة التي يحرص الوزير على عقدها مع مختلف أطراف المنظومة التعليمية لطرح التحديات وسبل حلها بآليات واقعية.

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الشهادة الاعدادية إمتحانات الفصل الدراسي الاول امتحان مادة اللغة العربية محافظة القاهرة
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