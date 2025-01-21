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أخبار مصر

"أمهات مصر" عن امتحانات الشهادة الإعدادية: جبر القاهرة سهل وهندسة الشرقية صعبة

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية

واصلت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، متابعة تغطية ورصد مستوى امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الثالث بجميع المحافظات.

مؤسس "أمهات مصر" تواصل تغطية مستوى امتحانات الشهادة الإعدادية لليوم الثالث

وقالت عبير، في تصريحات صحفية، إن طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة أدوا اليوم الامتحان في مادة الجبر، حيث أكد أولياء أمور الطلاب سهولة الامتحان وجميع الأسئلة في مستوي الطالب المتوسط، حيث قالت بعض الطالبات: "خلصت الامتحان قبل نصف الوقت وربنا يكملها على خير".

امتحانات الشهادة الإعدادية 

وأضافت عبير، أن طلاب الصف الثالث الإعدادية بمحافظة الجيزة أدوا الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية، حيث جاء الامتحان في مستوي الطالب المتوسط في معظم الأسئلة ما عدا البراجراف الذي جاء غير متوقع، بينما شهد امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب محافظة كفر الشيخ سهلا في جميع الأسئلة.

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وتابعت: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية جاء سهلا للغاية خاصة الأسئلة المقالي والخريطة، ونفس الأمر جاء في امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب محافظة الغربية في مستوي الطالب المتوسط، وكذلك سهولة امتحان الدراسات في محافظة المنوفية.

فيما اشتكي طلاب وأولياء أمور بالشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية من صعوبة امتحان مادة الهندسة، حيث وصفوا الامتحان بأنه في مستوي المدرسين، بينما شهد امتحان مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة القليوبية سهولة في معظمة.

وشددت عبير علي ضرورة تركيز الطلاب في الامتحانات القادمة وعدم تشتيت أنفسهم، وضرورة قيام أولياء الأمور علي تشجيع أبنائهم وتهيئة المناخ المناسب داخل الأسرة لهم.

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