مواطنة سعودية تهدي الأمير سلطان بن سلمان ترمس شاي عليه صورة مكوك ديسكفري

أظهر مقطع فيديو متداول بالسعودية لحظة إهداء المواطنة أم مشعل العنزي، الأمير سلطان بن سلمان، ترمس شاي مطبوع عليه صورته ومكوك "ديسكفري" احتفظت به منذ عام 1985 أثناء صعوده للفضاء.

مواطنة سعودية تهدي الأمير سلطان بن سلمان ترمس شاي عليه صورته ومكوك ديسكفري

ونشر الفنان فايز المالكي مقطع الفيديو، حيث توجهت فيه أم مشعل للأمير سلطان بن سلمان بالقول: "أحبك وأفتخر بك أنت رفعت رؤوسنا.. وهذي تقبلها مني هدية متواضعة.. فخر لنا يا بن سلمان".

ام مشعل العنزي تهدي الامير #سلطان_بن_سلمان ترمس شاهي عليه صورة سموه ومكوك ديسكفري احتفظت به منذ عام ١٩٨٥ اثناء صعود سموه للفضاء. pic.twitter.com/lTU7GVeyFt — فايز المالكي (@fayez_malki) January 22, 2025

من جانبه قال الأمير سلطان: "أنا برسلك هدية من عندي من الرياض إن شاء الله، وهديتك أقبلها ونص بعد، بحط صورتها في الكتاب اللي عندي".

تواضع الأمير يثير تفاعل كبير

وأثار مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل، حيث أعرب العديدون عن إعجابهم بهذا التصرف، مثنيين على تواضع الأمير.

وقال أحدهم معلقًا: "ما حد يحتفظ بشي كل هالوقت إلا هي فعلا تعز عليها هالصورة.. مشاعرها صادقة.. يا قلبي عليها"، وأضاف آخر: "يا حلوها الله يوفقها وكلنا نفخر بسمو الأمير الله يطول بعمره وعمر حكامنا".

ويعد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أول رائد فضاء عربي وأول رائد فضاء مسلم يصعد إلى الفضاء، عام 1986.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.