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مواطنة سعودية تهدي الأمير سلطان بن سلمان ترمس شاي عليه صورة مكوك ديسكفري

مواطنة سعودية تهدي
مواطنة سعودية تهدي الأمير سلطان بن سلمان ترمس شاي، فيتو

أظهر مقطع فيديو متداول بالسعودية لحظة إهداء المواطنة أم مشعل العنزي، الأمير سلطان بن سلمان، ترمس شاي مطبوع عليه صورته ومكوك "ديسكفري" احتفظت به منذ عام 1985 أثناء صعوده للفضاء.

 

مواطنة سعودية تهدي الأمير سلطان بن سلمان ترمس شاي عليه صورته ومكوك ديسكفري

ونشر الفنان فايز المالكي مقطع الفيديو، حيث توجهت فيه أم مشعل للأمير سلطان بن سلمان بالقول: "أحبك وأفتخر بك أنت رفعت رؤوسنا.. وهذي تقبلها مني هدية متواضعة.. فخر لنا يا بن سلمان".

من جانبه قال الأمير سلطان: "أنا برسلك هدية من عندي من الرياض إن شاء الله، وهديتك أقبلها ونص بعد، بحط صورتها في الكتاب اللي عندي".

تواضع الأمير يثير تفاعل كبير

وأثار مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل، حيث أعرب العديدون عن إعجابهم بهذا التصرف، مثنيين على تواضع الأمير.

وقال أحدهم معلقًا: "ما حد يحتفظ بشي كل هالوقت إلا هي فعلا تعز عليها هالصورة.. مشاعرها صادقة.. يا قلبي عليها"، وأضاف آخر: "يا حلوها الله يوفقها وكلنا نفخر بسمو الأمير الله يطول بعمره وعمر حكامنا".

ويعد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أول رائد فضاء عربي وأول رائد فضاء مسلم يصعد إلى الفضاء، عام 1986.

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