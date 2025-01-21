الثلاثاء 21 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: ممكن أزور السعودية لو اشترت منتجات أمريكية بـ 500 مليار دولار

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن انضمام السعودية إلى "الاتفاقيات الإبراهيمية" لن يكون بعد فترة طويلة، مؤكدًا أنه لن يمارس ضغوطا فيما يتعلق بالتطبيع بين المملكة وإسرائيل.

 

أول زيارة خارجية لترامب 

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، تحدث فيها أيضا عن وجهته الخارجية الأولى في فترته الثانية كرئيس للولايات المتحدة.

وأوضح ترامب أن أول زيارة خارجية تكون في العادة إلى المملكة المتحدة، لكنه أوضح أن ما حدث في فترته الرئاسية الأولى كان مختلفا بزيارة السعودية لأن المملكة اشترت منتجات أمريكية بـ450 مليار دولار.

 

 

زيارة السعودية في أول زيارة خارجية لترامب

وحول إمكانية تكرار زيارة السعودية في أول زيارة خارجية خلال فترته الرئاسية الجديدة، قال ترامب أن ذلك يمكن أن يحدث إذا اشترت المملكة منتجات أمريكية بنحو 500 مليار دولار.

 

الرئيس الـ47 في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية 

 وأدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القسم، يوم الاثنين 20 يناير 2025، داخل قاعة في مبنى الكونجرس الأمريكي، ليصبح الرئيس الـ47 في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وسبقه إلى اليمين نائبه جي دي فانس، بحضور أعضاء الكونجرس الأمريكي ورؤساء ونواب رؤساء أمريكيين سابقين، هم جورج دبليو بوش، وبيل كلينتون، وباراك أوباما.
 

أخبار مصر: أبرز قرارات ترامب بعد تنصيبه، والد زيزو يهدد الزمالك، اعترافات مثيرة لـ كهربا، ارتفاع الذهب، تفحم مدرسة بحلوان

بينهم شيف شهير وجنرال وصفه بـ"الفاشي"، ترامب يقيل 1000 موظف بإدارة بايدن

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب السعودية الاتفاقيات الابراهيمية المملكة واسرائيل

مواد متعلقة

السلطة الفلسطينية تهاجم ترامب بعد قراره بحق المستوطنين

أول تعليق من سموتريتش وبن غفير على قرار ترامب بإلغاء عقوبات على مستوطنين إسرائيليين

بسبب نجل بايدن، ترامب يصدر أوامر تستهدف جون بولتون ومسؤولين أمنيين
ads

الأكثر قراءة

بعد اعتماده جنسين ذكرا وأنثى فقط، رسالة علاء مبارك لـ ترامب: عشنا وشفنا

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

استشهاد ضابط في مشاجرة ببنك شهير بالفيوم

براتب شهري 9000 درهم، وزير العمل يعلن عن فرص عمل جديدة في الإمارات

من الاستيراد إلى الإنتاج، هواتف سامسونج وشاومي تصنع في قلب مصر

رقم خيالي، الكشف عن راتب عمر مرموش مع مانشستر سيتي

تشييع جنازة ميمي الشربيني بحضور الخطيب وحسن حمدي وحسام غالي

مونديال كرة اليد، مواعيد مباريات منتخب مصر في الدور الرئيسي

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

روبوت صيني يجذب أنظار العالم بمحاكاته المذهلة للإنسان

طفل تركي يقتل والدته بالخطأ أثناء اللعب ببندقية صيد

10 قتلى و32 مصابا في حريق بمنتجع للتزلج في تركيا (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

31.82 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في البورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

صاحبة الشورى أم هاشم.. معلومات عن السيدة زينب وهذه أشهر ألقابها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة عن الإسراء والمعراج: الوصول إلى الملكوت الأعلى ليس أغرب من تلقي الرسالة

البحث والتنقيب عن التراث المفقود لـ "الصوت الباكي"، الأوقاف تعلن إحياء تراث الشيخ المنشاوي

تفسير حلم المشي في الصحراء وعلاقته بالرغبة فى الابتعاد عن المقربين

المزيد
الجريدة الرسمية