أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يسقط أمام فاركو.. بيراميدز يخطف صدارة الدوري.. زيزو يعلق على أزمة تجديده للزمالك.. وتوقيع عقود انتقال مرموش للسيتي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة التي نشرتها بوابة فيتو، وكان من أبرزها:

سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ التعادل أمام فاركو، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

في الدقيقة 22، خطف فاركو هدف التقدم عن طريق زهير المترجي، بعدما تلقى تمريرة على حدود منطقة الجزاء وراوغ رامي ربيعة ليطلق تسديدة سكنت شباك محمد الشناوي.

وفي الوقت بدل الضائع، احتسب الحكم محمد معروف ركلة جزاء لمصلحة الأهلي بعد العودة لتقنية الفيديو، نتيجة تدخل مدافع فاركو على عمر كمال عبد الواحد، ليتصدى لها إمام عاشور ويسجل هدف الأهلي الأول، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.



خطف فريق بيراميدز فوزا هاما على نظيره زد، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري.

في الدقيقة 80، أحرز بيراميدز هدف الفوز عن طريق فيستون ماييلي، بعد ركلة حرة من علي حدود منطقة الجزاء نفذها الشيبي بكرة عرضية ذهب إليها برأسه علي جبر ومن ثم أكمل عليها فيستون ماييلي بتسديدة بالقدم سكنت المرمى، ليخطف الفيرق السماوي 3 نقاط غالية يتصدر بها جدول ترتيب الدوري المصري.

علق أحمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك، على أزمة تجديد عقده مع ناديه وما يتردد حول اقتراب رحيله عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

وقال زيزو في بيانه الذي نشره عبر خاصية «استوري» على حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»: «احترامًا وتقديرًا لجماهير نادي الزمالك، أود توضيح ما يلي: لا أحب الخوض في التفاصيل، وأفضل الرد والتركيز داخل أرض الملعب، لأن هذا هو عملي. ومع ذلك، انتشرت العديد من الأخبار المغلوطة التي لا أعرف سببها، وما زال هناك من يحاول استغلال اسمي الإثارة الجدل».

وأضاف زيزو: «هدفي الأول والأخير هو الحفاظ على استقرار النادي، وأرى أن نادي الزمالك وجماهيره يستحقان الأفضل دائما. كما أعتقد أن العلاقة بين نادٍ كبير وأحد لاعبيه يجب أن تكون قائمة على الاحترام المتبادل، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي حاليا، في هذا السياق، أجد أن الحديث عن هذا الملف أمر محزن ومؤسف للغاية، ويجب إيقافه. جميعنا ندرك الظروف التي يمر بها النادي، ولا يجوز الإساءة لأي طرف أو إلقاء اللوم دون أدلة واضحة».

أكد الصحفى الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة إكس، مساء اليوم الأربعاء، أن نادي مانشستر سيتي وآينتراخت فرانكفورت وقعا كافة العقود الخاصة بصفقة عمر مرموش.

ومن المتوقع أن يعلن نادي مانشستر سيتي بشكل رسمي عن صفقة عمر مرموش، غدا الخميس.

توصل مجلس إدارة نادي الزمالك لاتفاق مع إدارة نادي إنبي بشأن قطع إعارة زياد كمال لاعب وسط الفريق، ليعود إلى النادي البترولي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووقع زياد كمال على مخالصة بشأن مستحقاته المالية لدى نادي الزمالك في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي.

وأعرب مسئولو الزمالك عن خالص أمنياتهم بالتوفيق لزياد كمال خلال الفترة المقبلة، ووجهوا له الشكر على الفترة التي قضاها مع النادي.

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بتألق النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الحالي سواء في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وقال فيفا في تقرير له عن النجم المصري: يعيش صلاح واحدًا من أفضل مواسمه، وربما يكون في نهايته الأفضل على الإطلاق.. لقد ساهم الملك المصري في 39 هدفًا في 31 مباراة حتى الآن، عبر تسجيل 22 هدفًا آخرها ضد ليل الفرنسي، مع صناعة 17 هدفًا، وهو المعدل الأعلى له في مسيرته مع الريدز بواقع 1.26 مساهمة تهديفية لكل مباراة، ولكي يكون الرقم التاريخي واضحًا، يكفي الإشارة إلى أفضل أعوامه مع الفريق؛ حيث موسمه التاريخي في 2017\18، والذي ساهم خلاله بتسجيل 52 هدفًا في 50 مباراة في جميع المسابقات، وبهذا المعدل، يبدو أن "مو" سيتخطى هذا الرقم قبل نهاية الموسم الحالي.

عقد اليوم الأربعاء، مجلس إدارة اتحاد الكرة القدم اجتماعا برئاسة المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، حيث عرض في بداية الجلسة كافة الاتصالات التي قام بها منذ انتهاء الاجتماع الماضي لمجلس الإدارة حتى انعقاده اليوم، مشيرًا إلى أنه تركزت على تنظيم العلاقة بين الاتحاد وكافة الهيئات موجهًا الشكر إلى جميع الهيئات الداعمة للاتحاد في سبيل إعلاء الكرة المصرية على كافة المستويات.

ناقش بعدها مجلس الإدارة جدول الأعمال واتخذ القرارات التالية:

تشكيل لجنة لتطوير لائحة النظام الأساسي للاتحاد استعدادًا للعرض على الجمعية العمومية للاتحاد في اجتماعها غير العادي، وتتكون اللجنة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة وعضوية كل من: المستشار أحمد حلمي الشريف عضو مجلس الإدارة ومن الخبراء: المهندس أحمد مجاهد الرئيس السابق للاتحاد، ومجدي المتناوي عضو مجلس الإدارة السابق والمهندس محمد عادل وسمير موسى، ومن الإدارة القانونية بالاتحاد: حسين حلمي ومحمد الماشطة المستشارين القانونيين للاتحاد.

-الموافقة على سفر وفد من الاتحاد المصري لكرة القدم مكون من: خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد ومصطفى أبو زهرة عضو مجلس الإدارة لحضور الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA المقرر اقامتها في بارجواي خلال شهر مايو المقبل.

عين الاتحاد المصري لكرة القدم الكابتن وائل رياض مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني (مواليد 2007) على أن يقدم تصوره بشأن تشكيل جهازه المعاون.

وجاء اختيار وائل رياض مديرا فنيا لمنتخب مواليد 2007 بناء على توصية من اللجنة الفنية في اتحاد الكرة.

وفي وقت سابق، تحدث علاء نبيل، المدير الفني لاتحاد الكرة، عن أداء منتخب مصر للشباب مواليد 2005 في المباريات الماضية بقيادة البرازيلي الراحل روجيرو ميكالي.

أعلنت شركة تذكرتي، طرح تذاكر مباراة الجولة العاشرة من دوري نايل للموسم الجاري ٢٠٢٤ -٢٠٢٥، ويأتي في مقدمة هذه المباريات لقاء الأهلي وبيراميدز المقرر له يوم الأحد ٢٦ يناير في السابعة مساء باستاد القاهرة، والزمالك والجونة.

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