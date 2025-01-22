الأربعاء 22 يناير 2025
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رياضة

الزمالك يعلن قطع إعارة زياد كمال واللاعب يعود إلى إنبي

زياد كمال،فيتو
زياد كمال،فيتو

توصل مجلس إدارة نادي الزمالك لاتفاق مع إدارة نادي إنبي بشأن قطع إعارة زياد كمال لاعب وسط الفريق، ليعود إلى النادي البترولي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. 
 

ووقع زياد كمال على مخالصة بشأن مستحقاته المالية لدى نادي الزمالك في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي.


وأعرب مسئولو الزمالك عن خالص أمنياتهم بالتوفيق لزياد كمال خلال الفترة المقبلة، ووجهوا له الشكر على الفترة التي قضاها مع النادي.

 

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره إنيمبا النيجيري بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 14 نقطة يحتل بهم صدارة المجموعة.

وأسدل الستار يوم الأحد الماضي على دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية بختام مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024-2025.

وضمنت ثمانية فرق التأهل إلى دور ربع نهائي البطولة الكونفدرالية من بينهم خمسة أندية عربية منهم فريقان من مصر وفريقان من الجزائر هم: نادي الزمالك حامل اللقب، إلى جانب شباب قسنطينة الجزائري ونهضة بركان المغربي، واتحاد العاصمة الجزائري، والمصري البورسعيدي. 

 

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي الكونفدرالية

1- سيمبا التنزاني (متصدر المجموعة الأولى).

2- شباب قسنطينة الجزائري (وصيف المجموعة الأولى).

3- نهضة بركان المغربي (متصدر المجموعة الثانية).

4- ستيلينبوش الجنوب إفريقي (وصيف المجموعة الثانية).

5- اتحاد العاصمة الجزائري (متصدر المجموعة الثالثة).

6- أسيك ميموزا الإيفواري (وصيف المجموعة الثالثة).

7- الزمالك (متصدر المجموعة الرابعة).

8- المصري البورسعيدي (وصيف المجموعة الرابعة)


ترتيب مجموعة الزمالك بالكونفدرالية

 

1- الزمالك: 11 نقاط.

2- المصري:  9 نقاط.

3- إنيمبا النيجيري: 5 نقاط.

4- بلاك بولز الموزمبيقي: 4 نقاط.

 

وكان الصفاقسي التونسي قد ودع البطولة في مفاجأة كبرى بعد أن ظل في ذيل الترتيب بدون نقاط، بينما حسم شباب قسنطينة الجزائري تأهله بجمعه 12 نقطة.

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الإنتقالات الشتوية الجارية عبد الواحد السيد مدير الكرة لس إدارة نادي الزمالك فترة الانتقالات الشتوية فترة الانتقالات عبد الواحد السيد

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