فابريزيو رومانو: مانشستر سيتي وفرانكفورت يوقعان عقود صفقة عمر مرموش

أكد الصحفى الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة إكس، مساء اليوم الأربعاء، أن نادي مانشستر سيتي وآينتراخت فرانكفورت وقعا كافة العقود الخاصة بصفقة عمر مرموش.

ومن المتوقع أن يعلن نادي مانشستر سيتي بشكل رسمي عن صفقة عمر مرموش، غدا الخميس.

عمر مرموش يجتاز الكشف الطبي في مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن آخر تطورات انتقال النجم الدولي المصري عمر مرموش إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

ووفقا لصحيفة "إندبندنت" الإنجليزية، فإن عمر مرموش نجح في اجتياز الفحص الطبي الذي خضع له اليوم الثلاثاء.

وأضاف المصدر ذاته أن مرموش وقع على عقود انتقاله إلى مانشستر سيتي لمدة 5 مواسم قادمة.

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