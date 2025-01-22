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رياضة

فيفا: محمد صلاح يقدم موسما خارقا.. وحان وقت تتويجه بجائزة "الأفضل في العالم"

محمد صلاح
محمد صلاح

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بتألق النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الحالي سواء في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وقال فيفا في تقرير له عن النجم المصري: يعيش صلاح واحدًا من أفضل مواسمه، وربما يكون في نهايته الأفضل على الإطلاق.. لقد ساهم الملك المصري في 39 هدفًا في 31 مباراة حتى الآن، عبر تسجيل 22 هدفًا آخرها ضد ليل الفرنسي، مع صناعة 17 هدفًا، وهو المعدل الأعلى له في مسيرته مع الريدز بواقع 1.26 مساهمة تهديفية لكل مباراة، ولكي يكون الرقم التاريخي واضحًا، يكفي الإشارة إلى أفضل أعوامه مع الفريق؛ حيث موسمه التاريخي في 2017\18، والذي ساهم خلاله بتسجيل 52 هدفًا في 50 مباراة في جميع المسابقات، وبهذا المعدل، يبدو أن "مو" سيتخطى هذا الرقم قبل نهاية الموسم الحالي.

فيفا: محمد صلاح يقدم موسم خارق

وأضاف: أداء صلاح الخارق، واستمراريته على كافة المستويات قادت ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا كذلك، ومنحته العديد من الأرقام القياسية التي حطمها هذا الموسم، بعدما أصبح في المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول، فضلًا عن دخوله قائمة العشرة الأوائل على مستوى التمريرات الحاسمة في البريميرليغ، محطمًا رقم ديفيد بيكهام.

جائزة الافضل تنتظر محمد صلاح 

وتابع: المساهمة بتسجيل 39 هدفًا تضع صلاح كأكثر لاعبي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى مساهمة في الأهداف، وبفارقٍ مريح عن مواطنه عمر مرموش الذي ساهم بتسجيل 33 هدفًا، فيما ساهم الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني بتسجيل 30 هدفًا.. فضلًا عن كونه هداف الدوري الإنجليزي حتى الآن، ما يغذي طموحه في مواصلة التألق، وإنهاء الموسم بألقابٍ تاريخية تضاف إلى سلسلة إنجازاته، وربما يختتم بها مسيرته مع ليفربول في حال لم يتم تجديد عقده الذي يمتد حتى نهاية يونيو 2025.

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