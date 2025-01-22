الأربعاء 22 يناير 2025
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رياضة

9 قرارات جديدة لمجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة

اتحاد الكرة،فيتو
اتحاد الكرة،فيتو

عقد اليوم الأربعاء، مجلس إدارة اتحاد  الكرة القدم اجتماعا برئاسة المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، حيث عرض في بداية الجلسة كافة الاتصالات التي قام بها منذ انتهاء الاجتماع الماضي لمجلس الإدارة حتى انعقاده اليوم، مشيرًا إلى أنه تركزت على تنظيم العلاقة بين الاتحاد وكافة الهيئات موجهًا الشكر إلى جميع الهيئات الداعمة للاتحاد في سبيل إعلاء الكرة المصرية على كافة المستويات.

ناقش بعدها مجلس الإدارة جدول الأعمال واتخذ القرارات التالية:

 تشكيل لجنة لتطوير لائحة النظام الأساسي للاتحاد استعدادًا للعرض على الجمعية العمومية للاتحاد في اجتماعها غير العادي، وتتكون اللجنة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة وعضوية كل من: المستشار أحمد حلمي الشريف عضو مجلس الإدارة ومن الخبراء: المهندس أحمد مجاهد الرئيس السابق للاتحاد، ومجدي المتناوي عضو مجلس الإدارة السابق والمهندس محمد عادل وسمير موسى، ومن الإدارة القانونية بالاتحاد: حسين حلمي ومحمد الماشطة المستشارين القانونيين للاتحاد.

-الموافقة على سفر وفد من الاتحاد المصري لكرة القدم مكون من: خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد ومصطفى أبو زهرة عضو مجلس الإدارة لحضور الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA المقرر اقامتها في بارجواي خلال شهر مايو المقبل.


- تنظيم ورشة عمل يوم ٦ فبراير المقبل بحضور أرسين فينجر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي لكرة القدم واستيفان مارتينز المدير الفني للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA تختص باكتشاف الموهوبين وتنظيم الأكاديميات، كما تقام ورشة عمل للحكام يوم ٨ فبراير المقبل بحضور بوساكا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA.


- إحالة ملف الدعوى المرفوعة في المحكمة الرياضية الدولية من روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني الأول لمزيد من الاستشارة القانونية وموافاة مجلس الإدارة بالرأي القانونية، وذلك بعد مناقشة تقرير الشئون القانونية بالاتحاد عن القضية وما تضمنته من مطالبات بقيمة عقد المدرب حتى نهايته المنصوص عليها.


- وفي شئون المنتخبات الوطنية.. وافق مجلس الإدارة على اقامة مباريات ودية تحت ٢١ سنة، ١٧ سنة بين المنتخبات المصرية ونظيرتها التركية بمناسبة مرور ١٠٠ عام على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.


- كما تم اعتماد برنامج إعداد المنتخب الوطني للناشئين ( مواليد ٢٠٠٨ ) خلال شهر فبراير المقبل ضمن استعداداته للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية.


- الموافقة على سفر الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول والكابتن ابراهيم حسن مدير المنتخب إلى المغرب لحضور مراسم قرعة بطولة الأمم الأفريقية والمحدد لها يوم ٢٧ يناير الحالي.


- تعيين الكابتن أحمد رمضان مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني الأول للكرة النسائية ويعاونه الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت ٢٠ سنة.


- تعيين الدكتور محمد أبو العلا رئيسا للجنة الطبية بالاتحاد وفقا للتشكيل والهيكلة الجديدة للإدارة الطبية لشئون المنتخبات الوطنية.


- وفي مجال تطوير العاملين بالاتحاد وافق مجلس الإدارة على ترشيحات المدير التنفيذي للاتحاد لعدد من الكوادر الشابة للمشاركة في مؤتمر الامتثال الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم بالبرازيل من خلال الدورات التدريبية في مجالات المالية ونظم المعلومات وإدارة الأحداث الرياضية وتكنولوجيا كرة القدم.

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