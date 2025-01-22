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رياضة

أبرزها الأهلي وبيراميدز، طرح تذاكر مباريات الجولة العاشرة بالدوري المصري

مباريات الأهلي وبيراميدز،
مباريات الأهلي وبيراميدز، فيتو

الدوري المصري، أعلنت شركة تذكرتي، طرح تذاكر مباراة الجولة العاشرة من دوري نايل للموسم الجاري ٢٠٢٤ -٢٠٢٥، ويأتي في مقدمة هذه المباريات لقاء الأهلي وبيراميدز المقرر له يوم الأحد ٢٦ يناير في السابعة مساء باستاد القاهرة، والزمالك والجونة.

مواعيد مباريات الجولة العاشرة

وتنطلق مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز يوم الأحد المقبل 26 يناير، والذي يشهد أربع مواجهات، أبرزها الأهلي مع بيراميدز وغزل المحلة مع سيراميكا والاتحاد السكندري مع الإسماعيلي وطلائع الجيش مع فاركو.

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم 

ترتيب الدوري المصري، يتصدر الأهلي قمة ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز بفارق نقطة واحدة عن الزمالك وبيراميدز قبل انطلاق مباريات اليوم ضمن الجولة التاسعة.


1- الأهلي 18 نقطة 

2- الزمالك 17 نقطة 

3- بيراميدز 17 نقطة 

4- سيراميكا كليوباترا 15 نقطة 

5- المصري البورسعيدي 15 نقطة 

6- البنك الأهلي 14 نقطة 

7- زد اف سي 13 نقطة 

8- الإسماعيلي 12 نقطة 

9- طلائع الجيش 11 نقطة 

10- بتروجيت 10 نقاط 

11- فاركو 10 نقاط

12- حرس الحدود 9 نقاط

13- الاتحاد السكندري 9 نقاط

14- سموحة 8 نقاط

15- غزل المحلة 8 نقاط

16- إنبي 7 نقاط

17- الجونة 6 نقاط

18- مودرن سبورت 4 نقاط

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