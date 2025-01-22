أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض أسعار السلع الأساسية مع اقتراب رمضان.. فيتش تكشف توقعاتها للاقتصاد المصري.. و90.5% صافي تعاملات المصريين بالبورصة

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.

توقعت وكالة "فيتش سوليوشنز" نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.9%، ما يُعد تسارعًا مقارنة بنمو 2.4% خلال العام المالي الماضي، نتيجة لتحسن البيئة الاقتصادية وارتفاع الاستهلاك.

وتوقعت استقرار ضغوط التضخم خلال العام الحالي عند متوسط 16.8% على أساس سنوي مقارنة مع متوسطة 28.3% العام الماضي، ما يسمح للبنك المركزي بتيسير السياسات النقدية ودعم النمو.

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خطاب نوايا مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لإطلاق «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والبروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى.

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على هامش فعاليات "المنتدى الاقتصادي العالمي 2025" بمدينة دافوس السويسرية، لقاءا مع خالد الموديفر، نائب وزير الصناعة السعودي والمدير غير التنفيذي لشركة "معادن" السعودية للتعدين، وبحضور أحمد كوجك وزير المالية.

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات اليوم الأربعاء نسبة 90.5 % من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.8% والعرب على 4.8% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 12.3 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 70.4 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقع كلٌّ من الدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتورة هالة رمضان - مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بروتوكول تعاون مشترك، وذلك لتعزيز الجهود والمصالح المشتركة في مجال نشر الوعي والثقافة القانونية بشأن الأحكام والقواعد الخاصة بها لدى مختلف فئات المجتمع وتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز البحوث والدراسات في مختلف الأسواق والقطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة المصرية ورؤية مصر 2030.

يُتوقَع أن يشهد سعر البن ارتفاعا متزايدا بسبب الجفاف الناجم عن التغيّر المناخي في البرازيل، أكبر مُنتِج ومُصَدِّر لهذه السلعة في العالم.

كان عام 2024 هو الأكثر حرا على الإطلاق في البرازيل، مع تسجيل أكبر عدد لحرائق الغابات منذ 14 عاما، كانت معظم الحرائق بسبب البشر، وتفاقم انتشارها بسبب الجفاف.

قال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق بالغرفة التجارية، وأحد تجار الصاغة، إن أشهر يناير وفبراير ستكون أكثر هدوءا على مستوى الطلب متوقعا أن يرتفع الطلب الشهور القادمة.

وأوضح سكرتير شعبة الذهب فى تصريحات خاصة، الى ان الذهب رغم الركود النسبي من المتوقع ان يشهد زيادة ملحوظة فى سعره حيث يقبل عليه المستثمرين كملاذ آمن، لافتا إلى أن أسعار الفائدة الأمريكية لم تؤثر فى تراجع الاقبال على الذهب.

ولفت إلى إن الذهب يرتفع الطلب عليه ابتداء من أشهر فبراير ومارس وسط توقعات بارتفاع سعره داخل الاسواق.

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن أوروبا يجب أن "تستعد" وتتوقع تطبيق التعريفات التجارية المحتملة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقالت لاجارد، إن حقيقة أن ترامب لم يفرض تعريفات شاملة في اليوم الأول من رئاسته كانت "نهجًا ذكيًا للغاية، لأن التعريفات الشاملة لا تعطي بالضرورة النتائج التي تتوقعها".

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، إن موسم شهر رمضان 2025 يختلف كثيرًا عن الموسم السابق، خاصة في وفرة المعروض من السلع، التي أدت إلى انخفاض ملحوظ في أسعار السلع الغذائية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 236 و237 لسنة 2024، بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، وضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة والشروط الواجب توافرها في تلك الأنظمة وضوابط تعديلها.

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