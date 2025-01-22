الأربعاء 22 يناير 2025
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اقتصاد

توقعات بارتفاع أسعار البن بسب التغيّر المناخي في البرازيل

اسعار البن والقهوة
اسعار البن والقهوة

يُتوقَع أن يشهد سعر البن ارتفاعا متزايدا بسبب الجفاف الناجم عن التغيّر المناخي في البرازيل، أكبر مُنتِج ومُصَدِّر لهذه السلعة في العالم.

اشتعال الحرائق والجفاف 2024 

كان عام 2024 هو الأكثر حرا على الإطلاق في البرازيل، مع تسجيل أكبر عدد لحرائق الغابات منذ 14 عاما، كانت معظم الحرائق بسبب البشر، وتفاقم انتشارها بسبب الجفاف.

 ثلث إنتاج القهوة في العالم


تستحوذ البرازيل على أكثر من ثلث إنتاج القهوة في العالم، لذا فإن معاناة المزارعين البرازيليين لها تأثير قوي على الأسعار.

اسعار القهوة الارابيكا فى البورصة

 

وقد ارتفع سعر قهوة أرابيكا، الصنف الأكثر استهلاكا، بنسبة 90% في عام 2024، وحطم رقمه القياسي المسجل في عام 1977 في 10 ديسمبر، عند 3,48 دولار للرطل في بورصة نيويورك.

الحصاد المخيب للآمال وارتفاع الاسعار

ويقول المستشار البرازيلي المتخصص في القهوة غي كارفاليو: "أعمل في هذه الصناعة منذ 35 عاما ولم أواجه مثل هذا الوضع الصعب من قبل".

ويؤكد أنه "منذ الحصاد الكبير الأخير في عام 2020، نواجه باستمرار مشكلات تتعلق بالمناخ".

ويلفت إلى أن ارتفاع الأسعار يعود إلى حد كبير إلى "الإحباط" بسبب الحصاد المخيب للآمال لأربع سنوات متتالية في البرازيل، من 2021 إلى 2024، والتوقعات غير المتفائلة لعام 2025.

العوامل الجيوسياسية واسعار البن 

كما ثمة عوامل جيوسياسية، بينها الحواجز الجمركية التي وعد بها دونالد ترامب قبل عودته إلى البيت الأبيض، أو القواعد الأوروبية الجديدة بشأن المنتجات الناتجة عن إزالة الغابات.

لكن بعض مزارعي البن البرازيليين يحاولون التكيف مع أزمة المناخ.

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