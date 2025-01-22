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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-1-2025 (آخر تحديث)

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

تنشر بوابة فيتو أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 بالأسواق المحلية، وفق آخر تحديث لها.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4342 جنيها “بيع”، 4308 جنيهات “شراء”. 

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3800 جنيه “بيع”، 3770 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 2257 جنيهًا “بيع”، 3231 جنيهًا “شراء”.

سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 30400 جنيه “بيع”، 30160 جنيهًا “شراء.

 

أسعار الذهب في البورصة العالمية 

كشف رجل الأعمال المهندس، نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، توقعاته لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة في ظل سياسات ترامب المرتقبة وعودة أسعار الفائدة للارتفاع.

إقبال الصين وروسيا على شراء الذهب 

وقال "ساويرس" خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "العربية بيزنس": "ما زلت متفائلا بشأن الاستثمار في الذهب مع إقبال الصين وروسيا على شراء نصف كميات الذهب المعروضة في ظل تخوفهما من تحكم الدولار في منظومة الاقتصاد الخاصة بهما".

خوف روسيا والصين 

وتابع: "الصين وروسيا لن يتوقفوا عن شراء الذهب خوفا من أي تقلبات عالمية أو اقتصادية نتيجة قرارات ترامب".

توقعات أسعار الذهب عالميا

وأكد أن الذهب عملة عالمية، وبالتالي التوقعات باستمرار ارتفاع الأسعار عالميا، وما زلت متفائلا بمستقبل المعدن الأصفر.

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا اليوم الأربعاء، لتصل إلى أعلى مستوى لها في 11 أسبوعًا، مدعومة بانخفاض الدولار وزيادة الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن بسبب حالة عدم اليقين المحيط بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية.

بورصة الذهب

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 2748.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:05 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ الخامس من نوفمبر الماضي في وقت سابق من الجلسة.

 كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 2763.40 دولار.

فرض رسوم جمركية

وقد أدى امتناع ترامب عن فرض رسوم جمركية في أول يوم له في المنصب إلى تراجع الدولار، مما جعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين الأجانب. 

ويُعتبر الذهب استثمارًا آمنًا في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.
كما تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، وأعلن أن إدارته تناقش فرض رسوم بنسبة 10% على السلع المستوردة من الصين اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل.

من جهة أخرى، قد تفقد الذهب جاذبيته كوسيلة تحوط ضد التضخم إذا أدت سياسات ترامب إلى ارتفاع معدلات التضخم، مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عوائد.

سعر الفضة اليوم

فيما يخص العملات النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة عند 30.85 دولار للأوقية، وارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.1% ليصل إلى 958.11 دولار، بينما استقر سعر البلاتين عند 944.05 دولار.

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