الأربعاء 22 يناير 2025
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رياضة

ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز وتعادل الأهلي

ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز وتعادل الأهلي

ترتيب الدوري المصري، انتزع بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز مؤقتا بعد الفوز على زد 1-0 في الجولة التاسعة لبطولة الدوري.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز وتعادل الأهلي

1- بيراميدز 20 نقطة
2- الأهلي 19 نقطة
3- الزمالك 17 نقطة
4- سيراميكا كليوباترا 16 نقطة
5- المصري البورسعيدي 15 نقطة
6- البنك الأهلي 14 نقطة
7- زد إف سي 13 نقطة
8- الإسماعيلي 12 نقطة
9- فاركو 11 نقطة
10- طلائع الجيش 11 نقطة
11- بتروجيت 10 نقاط
12- الاتحاد السكندري 10 نقاط
13- حرس الحدود 9 نقاط
14- سموحة 8 نقاط
15- غزل المحلة 8 نقاط
16- إنبي 7 نقاط
17- الجونة 6 نقاط
18- مودرن سبورت 4 نقاط

 

جدول ترتيب الدوري المصري

وتعادل الأهلي مع فاركو 1-1، وتعادل الاتحاد السكندري أمام سيراميكا كليوباتر1-1، وحقق بيراميدزالفوز أمام  زد 1-0.

 

وكانت الجولة التاسعة إنطلقت بالأمس، وشهدت فوز البنك الأهلي أمام الجونة 2-1، وحرس الحدود وطلائع الجيش والاسماعيلي علي غزل المحلة وإنبي  وسموحة بنفس النتيجة 1-0 بالترتيب.

 

وتختتم الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري غدا الخميس بمواجهتي بتروجت ضد المصري، ومودرن سبورت ضد الزمالك.

 

 

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

 

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هو بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

 

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