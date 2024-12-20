الجمعة 20 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

البنك الأهلي وبتروجت يحققان أول فوز لهما بالجولة الخامسة في الدوري

الدوري المصري
الدوري المصري

الدوري المصري، تعد الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري الممتاز، "وش السعد" على كل من البنك الأهلي وبتروجت الموسم الجاري بعد تحقيقهما الانتصار الأول لهما بالدوري.

وحقق فريق بتروجت الفوز الأول له في الدوري المصري هذا الموسم علي حساب طلائع الجيش بملعب الأخير بهدف نظيف، كما حقق البنك الأهلي الفوز بهدف على ملعب مودرن سبورت بالجولة الخامسة لبطولة الدوري.

 

مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري

الخميس 19 ديسمبر
حرس الحدود ضد المصري البورسعيدي 0-0 (انتهت)
طلائع الجيش ضد بتروجيت 0-1 (انتهت)
الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا 1-1 (انتهت)

الجمعة 20 ديسمبر
الجونة ضد إنبى 1-0 (انتهت)
مودرن سبورت ضد البنك الأهلى 0-1 (انتهت)
فاركو ضد زد إف سي.. 8 مساء - ستاد حرس الحدود 

السبت 21 ديسمبر
غزل المحلة ضد الاتحاد السكندري..5 مساء - ستاد غزل المحلة 
الإسماعيلى ضد بيراميدز..8 مساء - ستاد الإسماعيلية

7 يناير 2025

الأهلي ضد سموحة.. 5 مساء

وكانت رابطة الأندية المصرية أعلنت في وقت سابق تأجيل لقاء الأهلي وسموحة، في إطار الجولة الخامسة من عمر الدوري الممتاز.

وقالت رابطة الأندية في بيان رسمي: إن المباراة ستقام يوم 7 يناير المقبل بستاد القاهرة الدولي، بدلًا من يوم 22 ديسمبر الجاري.


وأشارت إلى أن التعديل جاء بعد تأجيل مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في ثالث جولات دور المجموعات لدوري الأبطال، إلى 22 ديسمبر، بدلًا من يوم 13 من الشهر نفسه بسبب مشاركة الفريق الأحمر في كأس الإنتركونتيننتال.

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية

 

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

 

 

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هو بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

 

 

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

 

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري الدورى المصرى الممتاز البنك الاهلي بتروجت فريق بتروجت طلائع الجيش مودرن سبورت

مواد متعلقة

الرياضة تنفذ الدورة التدريبية في الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي

البنك الأهلي يفوز بهدف نظيف على مودرن سبورت بالدوري (صور)

الجونة يخطف فوزا صعبا أمام إنبي بهدف في الدوري الممتاز (صور)

غياب نجم الزمالك عن مباراة الفريق المقبلة أمام طلائع الجيش للإيقاف

بتروجت يحقق أول فوز بالدوري على حساب الطلائع ويقفز 5 مراكز
ads

الأكثر قراءة

اترفع عليه سلاح ناري، مشاجرة بين لاعب بالأهلي ورجلي أعمال بالعجوزة

القبض على صاحبي مصنع بتهمة الاعتداء على لاعب بالنادي الأهلي بسلاح ناري

وزيرة التنمية المحلية تعلن تعيين 84 رئيس حي ومركز ومدينة في 24 محافظة

الصلح خير، إخلاء سبيل المتهمين بتهديد لاعب بالنادي الأهلي بعد تنازله عن المحضر

يبدأ غدا، الأرصاد الجوية تكشف مفاجأة عن شتاء 2025

وفاة صيدلي بأزمة قلبية بعد ساعات قليلة من رحيل صيدلانية بالشرقية

خلال عودته من مصر، أردوغان يكشف عن سعادته بأمر يخص الجولاني

على متنها بحارة مصريون، سفينة ترسل إشارة استغاثة في مضيق كيرتش

منوعات

المزيد

لأول مرة، اكتشاف نجم مزدوج بالقرب من الثقب الأسود بمركز مجرة ​​درب التبانة

إعصار تشيدو يتسبب في أضرار كارثية في مايوت الفرنسية

ماليزيا تستأنف البحث عن طائرة ركاب مفقودة منذ 10 سنوات

تفاصيل مثيرة عن "مقبرة" المركبة الفضائية على الكوكب الأحمر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة 20 ديسمبر

سعر السكر بالسوق المحلية اليوم الجمعة 20 ديسمبر

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

الإمارات تتصدر..القيمة التسويقية للمنتخبات المشاركة بخليجي 26 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "قاضي الشريعة" الإمام الشافعي (5 – 5)

تفسير رؤية الدعاء تحت المطر في المنام وعلاقتها بتحقيق الأمنيات وزوال الهموم

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "قاضي الشريعة" الإمام الشافعي (4 – 5)

المزيد
الجريدة الرسمية