الخميس 19 ديسمبر 2024
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رياضة

المصري ضد حرس الحدود، مواجهة بين المتصدر ومتذيل ترتيب الدوري

المصري،، فيتو
المصري،، فيتو

الدوري المصري، يواجه فريق حرس الحدود في الخامسة مساء اليوم الخميس، مع فريق المصرى البورسعيدى على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

 

وخسر حرس الحدود أمام زد بهدفين نظيفين في الجولة الماضية، بينما حقق المصري فوزًا مهمًّا على بيراميدز بهدف نظيف في نفس الجولة.

ويبحث حرس الحدود، عن الفوز الأول بالدوري ويدخل اللقاء معنويات مرتفعة بعدما بدأ مشوار كأس رابطة الأندية بالفوز على الإسماعيلي. 

موقف حرس الحدود والمصري في الدوري 

ويحتل فريق حرس الحدود المركز الأخير في الدوري برصيد نقطة واحدة، جمعها من تعادل و3 هزائم ولم يعرف الفوز حتى الآن، سجل لاعبو الحرس هدفا واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

 

ويتصدر النادي المصري جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 10 نقاط بعدما خاض 4 مباريات، فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم تهتز شباكهم، حتى الآن، متفوقين على جميع فرق المسابقة.

 

وتعرض المصري للهزيمة بهدف دون رد أمام الزمالك ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية. 

 

مواعيد مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري

الخميس 19 ديسمبر
حرس الحدود ضد المصري البورسعيدي..5 مساء - ستاد السويس
طلائع الجيش ضد بتروجيت..5 مساء - ستاد جهاز الرياضة 
الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا..8 مساء - ستاد القاهرة 


الجمعة 20 ديسمبر
الجونة ضد إنبى..5 مساء - ستاد خالد بشارة بالغردقة 
مودرن سبورت ضد البنك الأهلى..5 مساء - ستاد القاهرة 
فاركو ضد زد إف سي.. 8 مساء - ستاد حرس الحدود 

 


السبت 21 ديسمبر
غزل المحلة ضد الاتحاد السكندري..5 مساء - ستاد غزل المحلة 
الإسماعيلى ضد بيراميدز..8 مساء - ستاد الإسماعيلية 

 

7 يناير 2025

الأهلي ضد سموحة.. 5 مساء

وكانت رابطة الأندية المصرية أعلنت في وقت سابق تأجيل لقاء الأهلي وسموحة، في إطار الجولة الخامسة من عمر الدوري الممتاز. 

 

وقالت رابطة الأندية في بيان رسمي: إن المباراة ستقام يوم 7 يناير المقبل باستاد القاهرة الدولي، بدلًا من يوم 22 ديسمبر الجاري.

 

 

وأشارت إلى أن التعديل جاء بعد تأجيل مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في ثالث جولات دور المجموعات لدوري الأبطال، إلى 22 ديسمبر، بدلًا من يوم 13 من الشهر نفسه بسبب مشاركة الفريق الأحمر في كأس الإنتركونتيننتال.

 

 

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الدوري المصري المصري البورسعيدي الدورى المصرى الممتاز حرس الحدود

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