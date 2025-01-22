ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم

ترتيب الدوري المصري، يتصدر الأهلي قمة ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز بفارق نقطة واحدة عن الزمالك وبيراميدز قبل انطلاق مباريات اليوم ضمن الجولة التاسعة.

ويلتقي اليوم الأربعاء ضمن الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري، الأهلي مع فاركو، وسيراميكا مع الاتحاد السكندري، وبيراميدز مع زد.

وكانت الجولة التاسعة إنطلقت بالأمس، وشهدت فوز البنك الأهلي أمام الجونة 2-1، وحرس الحدود وطلائع الجيش والاسماعيلي علي غزل المحلة وإنبي وسموحة 1-0 بالترتيب.

وتختتم الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري غدا الخميس بمواجهتي بتروجت ضد المصري، ومودرن سبورت ضد الزمالك.

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

1- الأهلي 18 نقطة

2- الزمالك 17 نقطة

3- بيراميدز 17 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 15 نقطة

5- المصري البورسعيدي 15 نقطة

6- البنك الأهلي 14 نقطة

7- زد اف سي 13 نقطة

8- الإسماعيلي 12 نقطة

9- طلائع الجيش 11 نقطة

10- بتروجيت 10 نقاط

11- فاركو 10 نقاط

12- حرس الحدود 9 نقاط

13- الاتحاد السكندري 9 نقاط

14- سموحة 8 نقاط

15- غزل المحلة 8 نقاط

16- إنبي 7 نقاط

17- الجونة 6 نقاط

18- مودرن سبورت 4 نقاط



جدول ترتيب الدوري المصري

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هو بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

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