الأربعاء 22 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

وزير الإسكان يلتقي رئيس "rehlko" العالمية لبحث توطين صناعة وحدات توليد الكهرباء

شريف الشربيني
شريف الشربيني

التقى المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لينيك أندرو رئيس شركة rehlko العالمية (Kohler سابقا) لبحث سبل التعاون في إطار المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان، وذلك خلال زيارته الحالية لدولة فرنسا.

وقال وزير الإسكان إن اللقاء ناقش كافة الموضوعات الفنية التي يتم التعاون بها مع الشركة والخاصة بالمشروعات التي تنفذها الوزارة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك المشروعات المستقبلية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف المهندس شريف الشربيني أن اللقاء بحث أيضا إمكانية قيام الشركة بإنشاء مصنع لتجميع وحدات توليد الكهرباء بجمهورية مصر العربية كمرحلة أولى، ثم الانتقال إلى التصنيع الكامل للوحدات كمرحلة لاحقة، وذلك لسد الحاجة بالسوق المحلية وأيضا ليصبح قاعدة تصديرية لأفريقيا والشرق الأوسط، مشيرا إلى مجموعة الآليات المتنوعة التي أتاحتها وزارة الإسكان لتوفير مختلف الفرص الاستثمارية بجميع أنواعها وطرح للأراضي بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة.

يأتي هذا اللقاء في ضوء نقل الخبرات التي قد تساعد وتساهم في رفع كفاءة المشروعات الحالية والمستقبلية التي يتم تنفيذها، وتنفيذا لرؤية الدولة في توطين الصناعة لتقليل فاتورة الاستيراد، وتطوير كافة المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان وما تتضمنه من أعمال.

وتعد شركة rehlko واحدة من أكبر الشركات العالمية (Kohler سابقا)، المتخصصة في صناعة وحدات التوليد الكهربائية ويقع مصنعها بمدينة بريست بفرنسا.

كما أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم إجراء القرعة العلنية التاسعة لتسكين عددٍ من المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات المطلوبة للأراضي التي تم توفيق أوضاعهم بها في نطاق منطقة القادسية "سابقًا" بمدينة العبور الجديدة، بجانب تسليم المواطنين إخطارات التخصيص، لافتًا إلى أن هذا الإجراء يُسهم في دفع عجلة التنمية العمرانية وفقًا لرؤية الدولة الهادفة إلى تنظيم الملكيات وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق العمرانية الجديدة.


وأضاف المهندس شريف الشربيني، أن هذه القُرعات تُعدُّ خطوة هامة لتسكين المواطنين وتوفيق أوضاعهم وتلبية رغبتهم في بناء مسكنهم الخاص وفقًا للاشتراطات، حيث تم إجراء القرعة التاسعة بمدينة العبور الجديدة ضمن شرائح المساحات التي تشمل (209م² - 276م² - 350م² - 400م² - 450م² - 500م²)، وذلك بهدف تعزيز حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار.
وقد حضر مراسم إجراء القرعة، كل من المحاسب / إيهاب المراكبي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمستشار/ محمد طلعت الصيفي، ممثل مجلس الدولة، والمهندسة / عزة رمضان، رئيس الإدارة المركزية لقطاع الشئون العقارية، والمحاسب/ محمد خيري معروف، معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والدكتور مهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، وعدد من مسئولي الهيئة والجهاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي التكنولوجيا الحديثة
ads

الأكثر قراءة

السيسي يكشف طريقة حل الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار

خريطة سقوط الأمطار غدا الخميس 23-1-2025

هي دي الحكاية ببساطة، السيسي يلخص سبب أزمة الدولار في مصر

توقف حركة قطارات الصعيد بـ قنا بسبب اشتباكات بالأسلحة النارية

ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز وتعادل الأهلي

تبدأ من 125 جنيهًا، شعبة المواد الغذائية توضح أسعار شنط رمضان 2025

فيتش تكشف توقعاتها للفائدة والتضخم وتحويلات المصريين بالخارج

سيجار وكبريت وبونبون، قمر الدين بشكل جديد بالأسواق والأسعار تصل لـ 350 جنيها

منوعات

المزيد

شركة بولندية تختبر محركا هجينا لصواريخ الفضاء

بعد واقعة التجسس، الأمير هاري يتوصل لتسوية مع صحيفة ذا صن

مصرع عائلة من 14 شخصًا إثر حريق فندق في تركيا وأردوغان يشارك في صلاة الجنازة

سمكة يوم القيامة تثير الرعب في المكسيك

المزيد

خدمات

المزيد

31 ألفا و823 دولارا سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

أسعار السكر اليوم الأربعاء 22-1-2025 بالأسواق

أسعار الذهب فى الإمارات اليوم الأربعاء 2025.1.22

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الأربعاء 22/1/2025

المزيد
ads

انفوجراف

هدافو منتخب كرة اليد في دور المجموعات ببطولة العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية بيع الذهب في المنام وعلاقتها بالمرور بظروف صعبة

هل يجوز دفن المرأة مع الرجل في قبر واحد؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم سماع صوت الرعد في المنام وعلاقته بالهموم والأحزان والمتاعب

المزيد
الجريدة الرسمية