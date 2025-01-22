وزير الإسكان يلتقي رئيس "rehlko" العالمية لبحث توطين صناعة وحدات توليد الكهرباء

التقى المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لينيك أندرو رئيس شركة rehlko العالمية (Kohler سابقا) لبحث سبل التعاون في إطار المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان، وذلك خلال زيارته الحالية لدولة فرنسا.

وقال وزير الإسكان إن اللقاء ناقش كافة الموضوعات الفنية التي يتم التعاون بها مع الشركة والخاصة بالمشروعات التي تنفذها الوزارة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك المشروعات المستقبلية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف المهندس شريف الشربيني أن اللقاء بحث أيضا إمكانية قيام الشركة بإنشاء مصنع لتجميع وحدات توليد الكهرباء بجمهورية مصر العربية كمرحلة أولى، ثم الانتقال إلى التصنيع الكامل للوحدات كمرحلة لاحقة، وذلك لسد الحاجة بالسوق المحلية وأيضا ليصبح قاعدة تصديرية لأفريقيا والشرق الأوسط، مشيرا إلى مجموعة الآليات المتنوعة التي أتاحتها وزارة الإسكان لتوفير مختلف الفرص الاستثمارية بجميع أنواعها وطرح للأراضي بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة.

يأتي هذا اللقاء في ضوء نقل الخبرات التي قد تساعد وتساهم في رفع كفاءة المشروعات الحالية والمستقبلية التي يتم تنفيذها، وتنفيذا لرؤية الدولة في توطين الصناعة لتقليل فاتورة الاستيراد، وتطوير كافة المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان وما تتضمنه من أعمال.

وتعد شركة rehlko واحدة من أكبر الشركات العالمية (Kohler سابقا)، المتخصصة في صناعة وحدات التوليد الكهربائية ويقع مصنعها بمدينة بريست بفرنسا.

كما أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم إجراء القرعة العلنية التاسعة لتسكين عددٍ من المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات المطلوبة للأراضي التي تم توفيق أوضاعهم بها في نطاق منطقة القادسية "سابقًا" بمدينة العبور الجديدة، بجانب تسليم المواطنين إخطارات التخصيص، لافتًا إلى أن هذا الإجراء يُسهم في دفع عجلة التنمية العمرانية وفقًا لرؤية الدولة الهادفة إلى تنظيم الملكيات وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق العمرانية الجديدة.

وأضاف المهندس شريف الشربيني ، أن هذه القُرعات تُعدُّ خطوة هامة لتسكين المواطنين وتوفيق أوضاعهم وتلبية رغبتهم في بناء مسكنهم الخاص وفقًا للاشتراطات، حيث تم إجراء القرعة التاسعة بمدينة العبور الجديدة ضمن شرائح المساحات التي تشمل (209م² - 276م² - 350م² - 400م² - 450م² - 500م²)، وذلك بهدف تعزيز حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار.وقد حضر مراسم إجراء القرعة، كل من المحاسب / إيهاب المراكبي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديد ة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمستشار/ محمد طلعت الصيفي، ممثل مجلس الدولة، والمهندسة / عزة رمضان، رئيس الإدارة المركزية لقطاع الشئون العقارية، والمحاسب/ محمد خيري معروف، معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والدكتور مهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، وعدد من مسئولي الهيئة والجهاز.

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