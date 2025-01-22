وزير الإسكان يبحث مع ممثلي "اونسبيك" و"rehlko" سبل التعاون المشترك

في ضوء الاهتمام الذي تُوليه الدولة المصرية لنقل التكنولوجيا الحديثة لتوطين وتعميق الصناعة، وخلال زيارته الحالية لدولة فرنسا، عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مع مدير عام شركة اونسبيك للهندسة والمقاولات والمدير الإقليمي لشركة rehlko العالمية (Kohler سابقا) بمصر والشرق الأوسط، وبعض ممثلي الشركات المماثلة، لبحث سبل التعاون المشترك بشأن نقل خبرات صناعة مولدات الكهرباء.

وأكد وزير الإسكان أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء نقل الخبرات التي قد تساعد وتساهم في رفع كفاءة المشروعات الحالية والمستقبلية التي يتم تنفيذها، حيث تم بحث سبل نقل خبرات شركة rehlko في صناعة المولدات الكهربائية لمصر، حيث تقوم الشركة بتوريد العديد من الوحدات لمشروعات محطات المياه والصرف الصحي، مشيرا إلى حرصه الدائم للعمل على تنفيذ رؤية الدولة في توطين الصناعة لتقليل فاتورة الاستيراد، وتطوير كافة المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان وما تتضمنه من أعمال.

وقال المهندس شريف الشربيني إن الاجتماع استعرض منتجات شركة rehlko العالمية وخصوصا وحدات توليد الكهرباء والتي تبدأ من ١ كيلو فولت أمبير وحتى ٤٥٠٠ فولت أمبير، كما تم بحث سبل الاستفادة من وحدات التوليد للطوارئ في المشروعات المتعددة التي تنفذها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقد وجه الوزير بضرورة العمل على تدريب الكوادر الفنية المصرية على آليات التشغيل والصيانة لهذه الوحدات، للمحافظة على استمرار عمل المنظومة بكفاءة وانتظام.

وتعد شركة rehlko العالمية واحدة من أكبر الشركات العالمية (Kohler سابقا)، المتخصصة في صناعة وحدات التوليد الكهربائية ويقع مصنعها بمدينة بريست بفرنسا.

استكمل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بمدينة ٦ أكتوبر، بتفقد مشروعات الاسكان بالمدينة، شملت مشروع "سكن لكل المصريين" الاسكان فوق المتوسط والمتوسط، ومشروع "جنة" بالتوسعات الشمالية، يرافقه مسؤولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.



وتجول وزير الإسكان بعمارات محور الإسكان فوق المتوسط بسكن لكل المصريين، والتي تشتمل على أعمال تنفيذ ٨٥ عمارة سكنية تحتوي على ٢٠٤٠ وحدة كاملة التشطيب بمساحة ١٥٠ مترا مربعا في المتوسط وتنقسم إلى ٣ غرف، حمام،مطبخ، وغرفة النوم الرئيسية بها حمام وغرفة ملابس، كما تفقد الوزير إحدى الوحدات المفروشة كنموذج بالمشروع.

واستمع المهندس شريف الشربيني لشرح تفصيلي عن المشروع، حيث أوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز المدينة، أن تصميم العمارة السكنية عبارة عن أرضي وخمسة طوابق كل طابق به ٤ وحدات، وتحتوي كل عمارة منها على أسانسير، كما أن المشروع محاط بسور سلك بالاضافة الى سور شجري خارجي وبوابات.

ولفت رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، إلى أنه سيتم تنفيذ منطقة خدمات متكاملة داخل المشروع لخدمة السكان من أسواق، محال تجارية، مولات تجارية، حضانات، وأنشطة ترفيهية؛ لتوفير سبل الراحة للسكان وتلبية احتياجاتهم.

كما تفقد الوزير موقع عمارات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" محور الإسكان المتوسط، المقام على مساحة ٩٢ فدانا، والذي يقع بالفاصل السكني الصناعي تقاطع محور جمال عبدالناصر مع الطريق الدائري الأوسطي. بالمدينة، حيث يجري تنفيذ نحو ١٣٤ عمارة سكنية بواقع ٣٢١٦ وحدة سكنية، بمساحات مختلفة للوحدات، تتنوع بين ١٠٠-١١٠ و١٢٠مترا مربعا، كما تحتوي العمارات السكنية على مصعد كهربائي وتتكون الوحدات من ثلاث غرف وحمام ومطبخ وصالة استقبال ويتميز المشروع بطابع معماري مميز.

وخلال الجولة، وجه الوزير بسحب الأعمال من الشركات المتأخرة وضغط معدلات التنفيذ والعمل بالمشروع بكامل جوانبه بالتوازي، ورفع المخلفات أولا بأول وعقد لقاءات دورية مع الشركات العاملة لضغط الأعمال وسرعة تشطيب الواجهات بالعمارات التي تم الانتهاء من الإنشاءات بها.

وانتقل وزير الإسكان لتفقد مشروع الإسكان "جنة" بالتوسعات الشمالية بالمدينة، مشيرا إلى أن مشروع جنة للإسكان يتكامل مع المشروعات الأخرى التي تقوم بها الوزارة لأنماط الإسكان المختلفة التي تغطي طلب شرائح المجتمع المصري حيث يعد نموذجًا متكاملًا لمجتمعات سكنية مستدامة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للسكان وتعزيز البيئة العمرانية.

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