الأربعاء 22 يناير 2025
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عقارات

بعد غلق باب التقديم، خطوات التظلم للمرفوضين بشقق سكن كل المصريين 5

شقق الاسكان
شقق الاسكان

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن  بدء عملية فرز مستندات المواطنين المتقدمين ضمن إعلان سكن لكل المصريين 5 وذلك بعد غلق باب التقديم.

ومن المقرر فتح باب التظلم للمواطنين المرفوضين بعد إعلان نتيجة التقديم ونستعرض خطوات التظلم على رفض طلبك  كالتالي: 

_ تعرف على أسباب الرفض بالاستعلام عبر خدمة العملاء بـ صندوق الإسكان الاجتماعي.

_ الاستعلام عن طريق أرقام  الخط الساخن وهي 1188 أو 5777 من أي تليفون محمول و090071117 من أي خط أرضي.

- الاستعلام عن طريق إرسال رسائل نصية لرقم 1124، ويتم الرد بالموقف الحالي والإجراء المطلوب.

_ فى حالة رفض الطلب بسبب عدم استيفاء المستندات يمكن التظلم واستكمال وتحديث الأوراق المطلوبة.

_ وفى حالة رفض الطلب بسبب الاستعلام الميدانى يمكن التظلم وطلب استعلام جديد.

وطلبات التظلم يتم رفضها فى الحالات التالية: 

اكتشاف حصولك على شقة أو أرض بالإسكان الاجتماعي.

حصولك على دعم من مبادرات البنك المركزي لدعم التمويل العقاري.

وإعلان سكن لكل المصريين 5 شهد بيع ٧٦٢٤٧٩ كراسة شروط وسداد 586 ألف مواطن لمقدمات جدية الحجز، بينما سجل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق 546 ألف مواطن.

يمكن معرفة المزيد من المعلومات من خلال المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر  الرابط، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز عبر الرابط، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط، وكذلك القناة الرسمية للصندوق عبر تيك توك عبر رابط أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.

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