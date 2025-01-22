الأربعاء المقبل، مزاد علني لبيع وحدات تجارية وإدارية

تعقد وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مزاد علني يوم الاربعاء المقبل الموافق 27/11/202 لبيع عدد من للوحدات التجارية والخدمية.

وتطرح ٣٥ محلًا تجاريًا وصيدليتين بمساحات تتراوح بين (١٥م٢: ١٠١ م٢) بالمناطق المختلفة بمدينة حدائق أكتوبر للبيع بالمزاد العلنى.

وعلى من يرغب في دخول المزاد الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز مدينة حدائق أكتوبر، وأنه يمكن المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليات في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنجازات قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال النصف الثاني من 2024، والتي تضمنت نجاح القطاع في تحقيق العديد من المستهدفات في عدد من المجالات.



قطع الأراضي السكنية الصغيرة ضمن برنامج "مسكن"

وأوضح الشربيني، أن تلك الإنجازات تضمنت إنهاء وبحث وحل 3282 ملفا متعلق بطلبات العملاء وذلك من خلال اللجان المشكلة بالقطاع ومنها (اللجنة العقارية الرئيسية – لجنة التظلمات – المفاضلة وفتح المظاريف – صياغة وإعداد العقود..)، بجانب الانتهاء من إجراءات القرعة العلنية اليدوية للطرح الرابع لقطع الأراضي السكنية الصغيرة ضمن برنامج "مسكن" لعدد (102 ألف متقدم تقريبًا)، وتوفيق الأوضاع للمساحات المضافة بعدد 883 قطعة أرض بـ3 مدن، ومنح العديد من التيسيرات لقطع الأراضي والوحدات.



وأوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه فيما يخص أطروحات الهيئة فقد تم اتخاذ الإجراءات بشأن عدد من الأطروحات من بينها وحدات فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، وطرح وحدات سكنية عن طريق الاتاحة من خلال أجهزة المدن، وتم الطرح الخامس ضمن برنامج مسكن "قطع الأراضي السكنية، والوحدات السكنية".



وبين الشوربجي، عوائد القرعات العلنية اليدوية للطرح الرابع لقطع الأراضي السكنية الصغيرة ضمن برنامج "مسكن" لعدد (102 ألف متقدم تقريبًا) وكذا ما تم بشأن إجراء القرعة العلنية لتسكين أراضي بمدن (العبور الجديدة – الشروق – سفنكس الجديدة) ضمن قطع أراضي توفيق الأوضاع للمساحات المضافة بعدد 883 قطعة، وما يخص مزادات بيع المحال والوحدات الإدارية والامتياز الإعلاني فقد تم بيع (217 محلا + 13 صيدلية + 5 مخابز + 32 وحدة إدارية + 2 وحدة صحية) بالإضافة إلى حق الامتياز الإعلاني بالقاهرة الجديدة – العاشر من رمضان كما تم صدور 48 موافقة طرح وعقد 27 جلسة مزاد خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بجلسات المفاضلة، تم عقد 290 جلسة مفاضلة لعدد 290 قطعة أرض من ضمن طروحات الهيئة خلال الفترة من (يونيو 2024 وحتى ديسمبر 2024) بالمدن الجديدة، كما تم عرض ومناقشة عدد (2649) موضوعا متنوعا باللجنة العقارية الرئيسية بالقطاع واتخاذ القرار بشأنها، وانتهت لجنة صياغة وإعداد العقود من صياغة وإعداد وتحرير عدد (130) عقد بيع لمساحات الأراضي أكبر من (5 أفدنة) بالقطاع، كما انتهت لجنة بحث التظلمات الرئيسية بالقطاع من عرض ومناقشة 503 موضوعات متنوعة للأفراد والمستثمرين باللجنة واتخاذ القرارات بشأنها.

وأوضح "الشوربجي" أن عدد معاملات التنازل عن الوحدات والمحال التجارية خلال الفترة من 30/9/2024 وحتى 5/12/2024 قد بلغ 2910 معاملات، فيما بلغ عدد معاملات التنازل عن الأراضي خلال نفس الفترة 10160 معاملة.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.