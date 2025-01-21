مخالفات وتجاوزات في اليوم الثالث لامتحانات الشهادة الإعدادية.. 4 قرارات صارمة لمكافحة الغش في الجيزة.. انهيار طالبة بالشرقية لصعوبة الهندسة.. وأم تحاول تغشيش ابنها من خارج لجنة في بنها

شهد ثالث أيام امتحانات الشهادة الإعدادية العديد من الأحداث المتباينة، بين حالات الغش المتكررة ومحاولات التسريب الفاشلة، وصولًا إلى انهيار إحدى الطالبات بسبب صعوبة الامتحان، ورغم الإجراءات المشددة التي اتخذتها المديريات التعليمية لمكافحة الغش، إلا أن بعض الطلاب ما زالوا يصرون على المخاطرة بمستقبلهم من أجل الحصول على درجات أعلى.

4 قرارات صارمة لمكافحة الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة

واطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة من مدير مديرية التربية والتعليم على انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث يؤدي الطلاب اليوم الثلاثاء الامتحانات في مادتي اللغة الإنجليزية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

كما تابع محافظ الجيزة الإجراءات والقرارات التي تم إتخاذها من مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة خلال ماراثون الامتحانات حتى الآن، لتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في العملية الامتحانية وحرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، لضمان سير الامتحانات دون أي تجاوزات.



قرارات مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة

جاءت قرارات مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة كالآتي:

أولًا: تم ضبط ثلاث حالات غش باستخدام الهاتف المحمول أثناء أداء الامتحانات، وقد تقرر إلغاء المادة الدراسية المعنية للطلاب المخالفين، وفقًا لما نص عليه القرار الوزاري رقم (34) الصادر بتاريخ 15 /2 /2018، كما تؤكد المديرية أن مجرد حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان تؤدي إلى إلغاء المادة، بينما يؤدي استخدامه إلى إلغاء العام الدراسي بالكامل واعتبار الطالب راسبًا.

ثانيا: تم إحالة أحد الملاحظين إلى النيابة العامة بعد ثبوت قيامه بتصوير ورقة الامتحان ونشرها، في مخالفة صريحة للوائح والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

ثالثًا: تقرر استبعاد ثلاثة رؤساء لجان وتحويلهم إلى الشئون القانونية نتيجة تقصيرهم في أداء واجباتهم الوظيفية.

رابعًا: تم استبعاد عشرين ملاحظًا من العمل بالامتحانات لحيازتهم هواتف محمولة داخل اللجان، رغم عدم استخدامهم لها، وتحويلهم إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

ومن جانبه شدد سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة على جميع العاملين في الامتحانات بضرورة الالتزام التام باللوائح والتعليمات الصادرة لضمان نزاهة وشفافية الامتحانات.

وناشدت محافظة الجيزة الطلاب وأولياء الأمور بالتعاون الكامل والالتزام بالإرشادات لضمان سير الامتحانات في بيئة آمنة ومنظمة.

انهيار طالبة بإعدادية الشرقية بسبب صعوبة امتحان الهندسة

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، وانتهى طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية اليوم الثلاثاء من أداء امتحان الهندسة للترم الأول 2025.

فيما تداول رواد فيسبوك صورا ترصد لحظة انهيار إحدى الطالبات في أحضان زميلتها وذلك بعد خروجها من أداء الامتحان بإحدى لجان الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية.

وتظهرالصور لحظة دخول الطالبة في حالة بكاء شديدة مؤكدة صعوبة امتحان الهندسة بالنسبة لها ومحاولة زميلاتها تهدئتها.

وتباينت ردود أفعال الطلاب بمحافظة الشرقية تجاه مستوى امتحان الهندسة، حيث أكد بعض الطلاب أن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط باستثناء بعض النقاط وأجمع البعض الآخر على صعوبة المادة بدعوى أن معظم الأسئلة غير مباشرة.

وقالت الطالبة نانسي وليد بإحدى لجان الزقازيق لـ«فيتو»، إن «امتحان الهندسة طويل ويحتاج إلى وقت وفيه تكات صعبة وأسئلة غير مباشرة..وعموما هو امتحان وعدى وربنا يكرم في اللي جاى».

إحباط 4 محاولات غش ومعاقبة رؤساء لجان بإعدادية الشرقية

ورصدت غرفة عمليات محافظة الشرقية 4 طلاب أحدهم بلجنة بني عياض التابعة لإدارة أبوكبير التعليمية والآخر بلجنة الشهيد أحمد العشماوي التابعة لإدارة مشتول السوق التعليمية والثالث بلجنة العمدة أبو سليمان التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية والأخير بلجنة السلام التابعة لادارة ديرب نجم التعليمية أثناء قيامهم بتصوير ورقة أسئلة امتحان مادة الهندسة عبر الهاتف المحمول وتم تحرير محاضر للطلاب وإحالتهم للتحقيق.

وأوضح محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه فور تلقي بلاغ بقيام المذكورين بتصوير ورقة امتحان الهندسة عبر التليفون المحمول، جرى ضبطهم على الفور قبل الإرسال وبالفحص تبين عدم وجود أي إجابات على الهاتف المحمول الخاص بهم.

كما أنه من المقرراتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة حيال رؤساء اللجان والملاحظين المسؤولين عن الوقائع.

على طريقة فيلم اللمبي، ضبط والدة طالب تحاول تغشيش ابنها من خارج لجنة في بنها

وتمكن أمن لجنة مدرسة في بنها من إحباط محاولة سيدة تغشيش نجلها من خارج أسوار اللجنة عن طريق قراءة الإجابات الخاصة بامتحان اللغة الانجليزية للشهادة الاعدادية الذي أداه الطلاب اليوم والمناداة على نجلها من خارج اللجنة، حيث تم التحفظ علها وإخطار الأجهزة المعنية لاتخاذ

فيما تم السيطرة على محاولة بعض الطلاب إثارة الشغب داخل اللجنة بـ الاعدادية في القليوبية على خلفية تلك الواقعة وتم إعادة الامور لطبيعتها واستئناف الامتحانات.

وتجري مديرية التربية والتعليم بـ القليوبية تحقيقا موسعا فيما رصدته غرفة العمليات بالمديرية من قيام مراقب بتصوير ورقة الامتحان الخاصة بمادة اللغة الانجليزية للشهادة الاعدادية بالقليوبية والتي يؤديها الطلاب اليوم ونشرها علي شبكة الانترنت بعد بدء اللجنة حيث أرسلت المديرية لجنة من الشؤون القانونية ومن الادارة للوصول الي مصور الامتحان لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

كما تجري مديرية التربية والتعليم بالقليوبية تحقيقا موسعا فيما رصدته غرفة العمليات بالمديرية من قيام مراقب بتصوير ورقة الامتحان الخاصة بمادة اللغة الانجليزية للشهادة الإعدادية بالقليوبية والتي يؤديها الطلاب اليوم ونشرها على شبكة الانترنت بعد بدء اللجنة، حيث أرسلت المديرية لجنة من الشؤون القانونية ومن الإدارة للوصول إلى مصور الامتحان لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

تداول امتحان العلوم للشهادة الإعدادية بأسيوط، ومديرية التعليم ترد

وتداول مستخدمو موقعي التواصل الاجتماعي “تيليجرام وواتس آب” صورة زعموا أنها لأسئلة امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية بأسيوط وأجوبتها.

وردت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط وقالت إنها تتخذ اللازم فور رصد حالات الغش ولجان تسريب الامتحانات والتأكد من صحة الواقعة وذلك بإحالة المخالفين للمجازاة من الملاحظين أو حرمان الطلاب من الامتحان.

وكيل "تعليم قنا" يعتمد محضر غش لطالبين ويحيل 5 مسئولين إلى التحقيق

وصدق هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا على محضر الغش الذي تم تحريره لطالبين بإحدى لجان إدارة قفط التعليمية لمحاولتهما استخدام الهاتف المحمول في الغش داخل اللجنة، وقرر احالتهما التى التحقيق نتيجة إخلالهما بأعمال الامتحانات وضبطهما يحاولا خرق القانون والغش داخل لجنة امتحان مادة الجبر أمس الأثنين، ولفت إلى توقيع عقوبة مشددة عليهما لتلافي تكرار مثل تلك التجاوزات التي تمثل آفة ينبغي معالجتها

كما قرر مدير تعليم قنا التحقيق مع رئيس اللجنة والمراقب الأول ومراقب الدور وملاحظا لجنة الطالبان، وذلك لتقصير المذكورين في أداء عملهم، والسماح بدخول واستخدام المحمول ومحاولة الغش بما يخالف قواعد ونظام الامتحان ويتنافى مع القيم والعادات والتقاليد المصرية المستمدة من التعاليم والقيم الدينية السمحة.

جاء ذلك التزاما بالقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات ومنها القرار رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والقرار رقم 500 لسنة 2014 بشأن تنظيم أعمال الامتحانات والحرمان منه، ووفق توجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور خالد عببد الحليم محافظ قنا بتطبيق لائحة الانضباط ومجابهة ومنع الغش بكل أساليبه بالطرق القانونية.

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