خناقات وتكسير الأثاث وإصابات بين الطلاب، مدارس الإسكندرية تعاني من الشغب خلال امتحانات الإعدادية

شهدت مدرسة طارق بن زياد الإعدادية، التابعة لإدارة المنتزة ثان شرق الإسكندرية، قيام عدد من الطلاب بإثارة الشغب أثناء امتحانات الإعدادية وإتلاف الممتلكات العامة للدولة (الأثاث المدرسي).

وقامت إدارة المدرسة ومسئولو الامتحانات، بمحاولة السيطرة على الطلاب المشاغبين وإبلاغ الإدارة التعليمية والاتصال السياسي الجهات الأمنية بما حدث.

وأعلنت إدارة المدرسة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه سيجرى اتخاذ عدة إجراءات فيما حدث، وهي رفع الفيديوهات المصورة عن طريق كاميرات المدرسة للإدارة التعليمية والاتصال السياسي لعمل محضر شغب وإتلاف للممتلكات العامة للدولة.

وأوضح بيان المدرسة، أنه بعد توثيق الفيديوهات سيتم عمل محضر للطالب وولي أمره باتلاف وإثارة الشغب أثناء الامتحان.

وأشارت إلى أن الطالب المتسبب في الإتلاف سيحرم من شهادة حسن السير والسلوك نهائيا من المدرسة، والتى يتم طلبها بعد في المدارس الثانوية أو العسكرية، كما سيحرم من أي درجات رأفة أو مراعاة ظروفه سواء في امتحان التيرم الثاني أو الدور الثاني في الملاحق.

كما أكدت أنه ستتواجد الجهات الأمنية غدا بالمدرسة للتعامل بكل حسم مع أي طالب مشاغب، وتحرير محضر فوري له، والقبض عليه وإحالته للقسم التابع له باعتباره من مثيري الشغب.

إصابات وتعدي وسرقة بمدارس شرق وغرب الإسكندرية

كما شهدت عدة مدارس تعدي الطلاب على بعضهم بين فترات الراحة أثناء الامتحانات أو قبل وبعد الامتحانات، ومن بين تلك المدارس مدرسة عباس حلمي وحسن صبحي بإدارة العجمي، حيث أصيب أحد الطلاب بجروح قطعية، وتم استدعاء الأجهزة الأمنية للسيطرة على الوضع، وتكرر الأمر في مدرسة أرض العوايد والسيوف وعدد من المدارس.

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