الأربعاء 22 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 231 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية بالإسماعيلية (صور)

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.  

محافظ الإسماعيلية يتفقد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

تفاصيل جولة محافظ الإسماعيلية بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية والأزهرية (صور)

نتائج حملات التموين في الإسماعيلية 

وأشارت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية الإسماعيلية، أنه خلال الفترة من ١٣ حتى ١٩ يناير الجاري، أسفرت الحملات عن، حيازة ٢٣١ عبوة لسلع غذائية ومشروبات منتهية الصلاحية، حيازة ٨٧ كيلو من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، حيازة ١٨٣ علبة سجائر ومعسل مجهول المصدر، حيازة ١٧٠ عبوة بويات منتهية الصلاحية، حيازة ٣٢ عبوة مسحوق أتوماتيك منتهية الصلاحية.

 

 

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

مجال الرقابة على المخابز 

أسفرت الحملات التي إقامتها مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية عن، تحرير ٦ محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، محضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ٨ محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، محضرين لوحة، محضر لعدم وجود ميزان، محضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين.  

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

مجال الراقبة على المحال التجارية والأسواق 

كما تم تحرير ٥ محاضر تشغيل عمالة، ٨٢ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ٩٠ محضر لعدم حمل شهادة صحية، محضرين عمل أوكازيون بدون تصريح، محضرين لعدم تغطية اللحوم بشاش أبيض، ٦ محاضر لعدم الإعلان عن المخازن، ١٠ محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، ٤ محاضر لعدم استخدام لافتة باللغة العربية، ٣ محاضر لعدم الإعلان عن أسعار الخبز.  

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

مخالفات المستودعات بالإسماعيلية 

كما تمكنت الحملات من تحرير محضر لمخالفة السير الرسمي، ومحضر لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز على السيارة. 

 

مجال البدالين التموينيين 

بالإضافة إلى تحرير ٤ محاضر لعدم ممارسة النشاط، محضر لعدم حمل شهادة صحية، محضر لعدم وجود سجل للزيارات.
 

ومن جانبه تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن الإسماعيلية، فيما يخص مراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه. 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية مديرية التموين والتجارة الداخلية بالاسماعيلية التموين حملات تموينية بالإسماعيلية

مواد متعلقة

طلاب الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية يؤدون اليوم امتحان الجبر والإحصاء والتربية الدينية

فريق إشراف الرعاية الصحية بالإسماعيلية يتفقد منشآت الهيئة في أبو خليفة (صور)

محافظ الإسماعيلية يتفقد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

تفاصيل جولة محافظ الإسماعيلية بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية والأزهرية (صور)

ads

الأكثر قراءة

تضم حقول نيازك وكهوفا للإنسان الأول، علاء مبارك يكشف عن قطعة أرض من كوكب آخر بمصر

مهاجم سوبر، شاهد مهارات السلوفيني نيجك جراديشار المرشح للانضمام للأهلي

الأهلي يحسم أولى صفقات الشتاء قبل مباراة بيراميدز

التفاصيل المالية لحسم صفقة السلوفيني نيجك جراديشار للأهلي

مشرد بالشوارع منذ 2014، تفاصيل جديدة عن المتهم بجريمة الأقصر البشعة (فيديو)

جريمة الأقصر تثير رعب المصريين، النشطاء يكشفون سر الحادث البشع ويربطونه بحديث آخر الزمان

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

المتهم ذبح الضحية وشرب من دمائه، عقوبة جريمة الأقصر البشعة في القانون

منوعات

المزيد

سمكة يوم القيامة تثير الرعب في المكسيك

اعتقال 9 أشخاص جراء حريق منتجع أودى بحياة 76 شخصا في تركيا

واقعة تهز الرأي العام التونسي، شاب يضرم النار في أمه

فيلسوف روسي يتوقع محاولة اغتيال ترامب مجددا ويكشف السبب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأربعاء 22-1-2025 بالسوق المحلى

أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 22- 01- 2025 في الأسواق

ارتفاع سعر الجنيه الذهب، وصل لهذا المستوى (آخر تحديث)

المزيد
ads

انفوجراف

هدافو منتخب كرة اليد في دور المجموعات ببطولة العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى كلمة شريعة وأصلها؟ محمد سيد طنطاوي يرد

تفسير حلم الثلج في المنام وعلاقته بالتعامل مع أشخاص منافقين

رجال مدحهم الله وأثنى عليهم، محمد سيد طنطاوي يبين من هم؟

المزيد
الجريدة الرسمية