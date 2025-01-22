ضبط 231 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية بالإسماعيلية (صور)

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.

نتائج حملات التموين في الإسماعيلية

وأشارت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية الإسماعيلية، أنه خلال الفترة من ١٣ حتى ١٩ يناير الجاري، أسفرت الحملات عن، حيازة ٢٣١ عبوة لسلع غذائية ومشروبات منتهية الصلاحية، حيازة ٨٧ كيلو من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، حيازة ١٨٣ علبة سجائر ومعسل مجهول المصدر، حيازة ١٧٠ عبوة بويات منتهية الصلاحية، حيازة ٣٢ عبوة مسحوق أتوماتيك منتهية الصلاحية.





جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

مجال الرقابة على المخابز

أسفرت الحملات التي إقامتها مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية عن، تحرير ٦ محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، محضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ٨ محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، محضرين لوحة، محضر لعدم وجود ميزان، محضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

مجال الراقبة على المحال التجارية والأسواق

كما تم تحرير ٥ محاضر تشغيل عمالة، ٨٢ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ٩٠ محضر لعدم حمل شهادة صحية، محضرين عمل أوكازيون بدون تصريح، محضرين لعدم تغطية اللحوم بشاش أبيض، ٦ محاضر لعدم الإعلان عن المخازن، ١٠ محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، ٤ محاضر لعدم استخدام لافتة باللغة العربية، ٣ محاضر لعدم الإعلان عن أسعار الخبز.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

مخالفات المستودعات بالإسماعيلية

كما تمكنت الحملات من تحرير محضر لمخالفة السير الرسمي، ومحضر لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز على السيارة.

مجال البدالين التموينيين

بالإضافة إلى تحرير ٤ محاضر لعدم ممارسة النشاط، محضر لعدم حمل شهادة صحية، محضر لعدم وجود سجل للزيارات.



ومن جانبه تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن الإسماعيلية، فيما يخص مراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.



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