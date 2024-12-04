الأربعاء 04 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

جمال شعبان: إطلاق مبادرات خيرية للقضاء على السمنة الفترة المقبلة

الدكتور جمال شعبان،
الدكتور جمال شعبان، فيتو

أعلن الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن إطلاق عدد من المبادرات الخيرية خلال الفترة المقبلة في جميع المحافظات من أجل التخلص من السمنة، وذلك بالتعاون مع جمعية الشرق الأوسط للتغذية العلاجية ومحاربة السمنة.

 

مكافحة السمنة 

وأضاف "شعبان"، أن انطلاق مبادرات جمعية الشرق الأوسط للتغذية العلاجية ومحاربة السمنة تعكس الالتزام المستمر بمكافحة السمنة وتحقيق الصحة العامة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، واصفا الوقت الراهن بأنه مرحلة جديدة من التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية، موضحا أن السمنة أبرز الإصابات الشائعة في مجتمعاتنا العربية والتي بدورها تؤثر سلبًا على الصحة العامة وأيضًا الصحة النفسية، فضلًا عن كونها أحد أبرز الأمثلة لانتشار ظاهرة التنمر.

 

التنمية المستدامة ورؤية 20230

وأوضح جمال شعبان،  أن هذه الجمعية تستلهم أهدافها ومبادراتها من القيادة السياسية للدولة المصرية، التي تبرز مجهوداتها جلية للعلن في قطاعات الصحة العامة، والبحث العلمي، والتعليم، والتحول الرقمي، من أجل الوصول للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بالإضافة إلى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على التوجيه والإرشاد للتكاتف والتوعية من أجل تحدي السمنة ومحاربة الوزن الزائد، لافتًا إلى أن السمنة والوزن الزائد أحد أبرز المعوقات والتحديات للنهضة المرتقبة.

جمال شعبان يكشف سر دور البرد المنتشر حاليًا ويحدد العلاج الوحيد له

يبدأ بحموضة، جمال شعبان يكشف سر الموت المفاجئ لمن تجاوز سن الـ 35

التخلص من السمنة 

ولفت إلى أن المؤتمر السنوي الأول تضمن انطلاق عدد من الفعاليات الطبية والعلاجية والترفيهية والتفاعلية، وكذلك الإعلان عن عدد من المبادرات الخيرية الهادفة للتخلص من السمنة والعيش بصحة ولياقة، بالإضافة إلى تكريم عدد من رواد الصحة العامة واللياقة البدنية، والمؤثرين في عالم الأبحاث الصحية والطبية، وعدد من الأبطال متحدين الوزن الزائد والسمنة المفرطة، وأساتذة الجامعات ومقدمي الخدمات أصحاب البصمة الميدانية في قطاع التغذية العلاجية والتخلص من السمنة المفرطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جمال شعبان التخلص من السمنة التغذية العلاجية التنمية المستدامة الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الرعاية الصحية السمنة المفرطة الصحة النفسية الوزن الزائد

مواد متعلقة

جمال شعبان يكشف سر دور البرد المنتشر حاليًا ويحدد العلاج الوحيد له

جمال شعبان يكشف سر ظهور كدمات وجرح وزرقة في جسد محمد رحيم بعد وفاته

جمال شعبان يكشف سر انتشار الوفاة بين الشباب ويحذر من آلام البطن

أرجعها لبعض الأمراض الخطيرة، جمال شعبان يكشف سر الشعور بالإرهاق والتعب الدائم

الأكثر قراءة

أول تعليق من بوتين علي تهديدات ترامب لدول "بريكس"

ليفربول يقدم عرضا رسميا لتجديد عقد فان دايك، وهذا مصير محمد صلاح

القبض على أحد الأشخاص لانتحاله صفة ضابط طبيب بالقوات المسلحة

تسرب مفرط بسد إثيوبي جديد، وخبير يكشف تأثيره الضار على موارد مصر المائية

الحكومة تكشف موعد وآلية تطبيق منظومة الدعم النقدي

خرج من مخبئه، أبو محمد الجولاني يظهر وسط أنصاره بمدينة حلب (فيديو)

شقيق ضحية حادث نجل زوجة الشيف الشربيني: رفضنا كل محاولات التصالح

12 قرارا مهما وعاجلا لرئيس الوزراء، تعرف عليها

منوعات

المزيد

ناسا ترصد "يراعات كونية" من صنع البشر تفسد جمال الكون وتقلق الفلكيين

‎تجار البركة، بائع سبح في مولد السيدة نفيسة‎:"يجعل فرحك خيرعلينا وأمة محمد"

الإفراج عن أقدم وأشهر سجين لبناني في فرنسا

ملاك الرحمة، عراقية تخصص عائد بيع لوحات قامت برسمها لمساعدة مرضى السرطان

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء

الأمطار تزحف إليكم، تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لـ سكان 3 محافظات (صور)

صقيع أوروبا يضرب الصعيد، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة سقوط الأمطار

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 3/12/2024

المزيد

انفوجراف

خلافات داخلية أم تهديد خارجي غير مسبوق.. ماذا يحدث في كوريا الجنوبية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح فضل التسبيح بعد الصلوات المكتوبة

تفسير حلم المرض في المنام وعلاقته بزوال الهموم والمشاكل

هل شراء الذهب بالتقسيط وبيعه نقدا من الربا؟ أستاذ فقه يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية