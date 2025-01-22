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الصحة: تقديم 3.5 مليون خدمة طبية بالمنشآت الطبية في مطروح خلال عام 2024

مستشفى الضبعة
مستشفى الضبعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 3 ملايين و574 ألفا و335 خدمة طبية من خلال مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية في محافظة مطروح، وذلك تنفيذًا لتوجهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تقديم  2 مليون و73 ألفا و332 خدمة طبية في مختلف التخصصات

 

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تقديم  2 مليون و73 ألفا و332 خدمة طبية في مختلف التخصصات تضمنت "الاستقبال والطوارئ، الداخلي، العمليات، الرعايات، الحضانات،العلاج الطبيعي، الاشعة، المعامل"، بجانب تقديم  794 ألفا و336 خدمة طبية من خلال العيادات الخارجية، وتقديم  33 ألفا و733 جلسة غسيل كلوي، بالإضافة إلى مُناظرة 637 حالة من خلال خدمات التشخيص ( عن بُعد )، وإصدار 6382 قرارا على نفقة الدولة، كما شّهدت القوافل الطبية تقديم 104 آلاف و891 خدمة طبية من خلال 111 قافلة طبية بمختلف التخصصات الطبية لتقديم الخدمات الطبية للأماكن الأكثر أحتياجًا.

وأشار عبدالغفار، إلى تطوير واستحداث بعض الأقسام من خلال 9 مستشفيات بمحافظة مطروح، حيث شّهدت مستشفى مطروح العام تطوير قسم الأشعة، وتوفير 2 جهاز أشعة مقطعية، توفير جهاز C ARM، وتوفير جهاز إيكو، وإفتتاح قسم المناظير، افتتاح معمل البكتريولوجي واستحداث التجهيزات الطبية، والتشغيل التجريبي لمركز الارشاد الوراثي لمتابعة مرضى الامراض الوراثية والتمثيل الغذائي، وتشغيل عيادة السمعيات، وبمستشفى الضبعة المركزي تم إستحداث وحدة جراحات الوجة والفكين، وافتتاح قسم العناية المتوسطة بقوة إستعابية 4 أسرة، وافتتاح قسم العلاج الطبيعى وتوفير التجهيزات الطبية، كما تم توفير جهازأشعة مقطعية، واستحداث جراحات المخ والاعصاب، وقسم الرعاية المتوسطة بقوة استعابية 5 أسرة بمستشفى الحمام المركزي، كما تم تطوير المعمل بالتجهيزات اللازمة بمستشفى رأس الحكمة المركزي.

وأوضح عبدالغفار، أن أعمال التطوير شمل مستشفى النجيلة المركزي حيث تم تشغيل وحدة جراحات العظام والأوعية الدموية والمسالك، وافتتاح مدرسة للتمريض، كما تم توفير جهاز أشعة مقطعية بمستشفى سيوة المركزي، بالإضافة إلى تطوير قسم الاستقبال والطوارئ وتطوير قسم الأشعة وافتتاح وحدة التشغيل "عن بُعد" بمستشفى الاطفال التخصصي، كما تم توفير 2 جهاز تخدير وتطوير ورفع كفاءة قسم النساء والتوليد واعتماده من الزمالة المصرية بمستشفى التوليد والصحة الانجابية، بالإضافة إلى  تطوير ورفع كفاءة مستشفى الحميات والصدر.

ومن جانبه أشار الدكتور إسلام  عبدالله عزايم وكيل وزارة الصحة محافظة مطروح،  إلى تطوير مراكز ووحدات الرعاية الاولية، حيث قدمت مليون و500 ألف و951 خدمة طبية تضمنت الطوارئ، المعامل، الأسنان، التطعيمات بجانب تقديم 240 ألف و833 خدمة طبية بالعيادات الخارجية، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 63 ألفا و774 سيدة، بالإضافة إلى تفعيل العيادات المسائية في 3 وحدات صحية تضمنت ( مركز طبي سيدي عبدالرحمن، النجيلة القبلية، أم الرخم )، بجانب تفعيل 3 مراكز للعمل على مدار 24 ساعة لخدمة المواطنين تضمنت (مركز صحة الحمام، ومركز صحة النجيلة، مركز صحة أول بمدينه مطروح )، كما تم إنشاء وحدة طب أسرة سيدنا هود وإعادة  تطوير وحدة طب أسرة النجيلة البحرية، بالإضافة إلى ضم 46 وحدة صحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وترشيح 7 وحدات صحية للاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة.

 

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وأوضح عزايم، أن الاهتمام بالتعليم الطبي المستمر على رأس أولويات العمل لرفع كفاءة الكوادر البشرية، حيث شارك 757 متدربا من القطاع الصحي بمختلف التخصصات الطبية والفنية والإدارية في 32 برنامجًا تدريبيًا، بالإضافة إلى تكثيف الحملات المرورية على المنشآت الطبية الغير حكومية، حيث تم المرور على 279 منشأة أسفرت عن إصدار 54 قرار غلق للمنشآت الغير مطابقة للاشتراطات الصحية، كما قامت فرق المراقبة على المنشآت الغذائية، بالمرور على 2367 منشأة غذائية أسفرت عن إعدام 11 ألفا و245 كيلو من الاغذية الفاسدة وإعدام 2630 لترا من المشروبات الغير صالحة للاستخدام الآدمي.

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اهداف التنمية المستدامة الامراض الوراثية الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة تحقيق أهداف التنمية المستدامة خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان ورؤية مصر 2030

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