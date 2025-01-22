الأربعاء 22 يناير 2025
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صحة ومرأة

فاكسيرا تعلن توفير تطعيم الحمى الشوكية الرباعي

تطعيم الحمى الشوكية
تطعيم الحمى الشوكية

أعلنت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا عن توفر تطعيم الحمى الشوكية الرباعي المقترن بمراكز تطعيمات المصل واللقاح.

سعر تطعيم الحمى الشوكية 

واوضحت انه يتوفر نوعين من التطعيم:

تطعيم مينكترا ويبلغ سعر الجرعة 987 جنيها 

تطعيم نيمنركس ويبلغ سعر الجرعة 1275 جنيهًا

تطعيم الحمى الشوكية

 

وتطعيم الحمى الشوكية المقترن هو حمى شوكية متعدد السكريات عند تناول جرعة واحدة فقط من تطعيم الحمي الشوكية المقترن تعطي مناعة لجسم الإنسان مدي الحياة. 

ويمكن الحصول على تطعيم الحمي الشوكية من فاكسيرا من عمر 9 أشهر حتى 55 عاما.

ومرض الحمى الشوكية من الأمراض الخطيرة وتنتقل العدوى بين الأشخاص بمرض الحمى الشوكية عن طريق الرذاذ الذي يخرج من فم الإنسان المصاب وتترواح فترة حضانة المرض من يومين إلى 10 أيام.

أكدت وزارة الصحة أنه لا يوجد أي موانع لتناول تطعيم الحمى الشوكية سوى ارتفاع حرارة الجسم.

 

وكشفت وزارة الصحة عن الموعد المناسب للحصول على لقاح الحمى الشوكية للراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة.

موعد الحصول على لقاح الحمى الشوكية

وأكدت وزارة الصحة ضرورة الحصول على لقاح الحمى الشوكية، قبل السفر بـ10 أيام.

 

قرار السلطات الصحية السعودية بضرورة الحصول على تطعيم الحمى الشوكية 

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن تطبيق قرار السلطات الصحية السعودية بإلزام جميع الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك العمرة أو الزيارة لـ(المدينة أو جدة أو الطائف أو مكة) بغض النظر عن نوع التأشيرة، سيتم بداية من يوم 10 فبراير المقبل.

 

وكشفت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات “فاكسيرا” عن زيادة سعر لقاح المكورات الرئوية "بريفينار" والمستخدم لحماية الأطفال من 13 نوعا من بكتيريا المكورات الرئوية.

ارتفاع سعر لقاح المكورات الرئوية

 

وارتفع سعر لقاح المكورات الرئوية من 750 إلى 1125 جنيها.

 

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وتأتي أهمية التطعيم في الحماية من أمراض معدية منها التهاب السحايا، تلوث الدم، الالتهاب الرئوي والتهاب الأذن الوسطى، التهاب الجيوب الأنفية.

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