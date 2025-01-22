محافظ الدقهلية ينعى العقيد فتحي سويلم شهيد واقعة بنك الفيوم

نعى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، العقيد فتحي عبد الحفيظ سويلم، أحد رجال الشرطة المصرية المخلصين، من قوة مديرية أمن الفيوم، والذي استشهد أمس أثناء تأدية واجبه، وشيعت جنازته اليوم بمدينة المنصورة.

محافظ الدقهلية ينعى العقيد فتحي سويلم

وأعرب محافظ الدقهلية عن تعازيه لأسرة الشهيد الراحل، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

المحافظ: الدولة تعتز بشهداء الوطن الذين يقدمون أرواحهم فداءً لأمن واستقرار البلاد

كما تقدم المحافظ بخالص التعازي إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ولجميع قيادات وضباط وأفراد الشرطة المصرية، مؤكدًا اعتزاز الدولة بـ شهداء الوطن الذين يقدمون أرواحهم فداءً لأمن واستقرار البلاد.

شهدت محافظة الدقهلية، اليوم، تشييع جثمان الشهيد العقيد فتحي سويلم شهيد الواجب داخل بنك بالفيوم في جنازة عسكرية مهيبة.

خرجت الجنازة من مسجد النصر بمدينة المنصورة تتصدرها مراسم الجنازة العسكرية بمشاركة اللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية، ولفيف من القيادات الأمنية بالمحافظة.

وكانت محافظة الدقهلية استعدت، صباح اليوم، للجنازة العسكرية بمسجد النصر في المنصورة لشهيد الواجب الوطني داخل بنك الفيوم العقيد فتحي سويلم.

كانت محافظة الفيوم، شهدت أمس الثلاثاء، حادثا مأساويا راح ضحيته العقيد فتحى عبد الحفيظ، وأصيب 4 آخرين من قوة مديرية أمن الفيوم، في حادث طعن داخل بنك مصر فرع الفيوم.

استشهاد ضابط وإصابة 4 آخرين داخل بنك بالفيوم

وكشف مصدر أمنى بوزارة الداخلية تفاصيل واقعة اقتحام بنك مصر في الفيوم، حيث بدأت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغا من بنك مصر بنشوب مشاجرة داخل البنك بين أحد العملاء والموظفين نتيجة لمطالبته بصرف عائده الادخاري قبل موعده، وانتابته على إثرها حالة هياج.

الشهيد فتحى عبد الحفيظ

وأضاف المصدر: انتقلت قوة أمنية وتمكنت من السيطرة على الجاني بعدما أصاب العقيد فتحي عبد الحفيظ سويلم (من قوة مديرية أمن الفيوم) بآلة حادة كانت بحوزته أسفرت عن استشهاده.

موقع حادث بنك مصر بالفيوم

وتم السيطرة على المتهم بمعرفة قوات الأمن وضبطه، وجرى اقتياده إلى أحد الأقسام الشرطية لحين العرض على النيابة العامة.

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا في موقع الحادث وتم التحفظ على كاميرات المراقبة والسلاح المستخدم في الحادث وإجراء التحريات حول ملابسات وظروف الواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

القبض على محامٍ تسبب فى استشهاد ضابط

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على " مؤمن. م. ع " محام حر، المتهم بقتل العميد فتحي عبد الحفيظ سويلم، أثناء فض مشاجرة ببنك مصر في مدينة الفيوم، مستخدما سلاحا أبيض كان بحوزته.

حادث بنك الفيوم

أسماء المصابين فى حادث فرع البنك بالفيوم

وضمت قائمة المصابين فى حادث طعن داخل البنك فرع الفيوم: "نقيب شرطة محمد حسام الدين مصاب بجروح بالقدمين وكدمات، وأمين شرطة محمد كامل عبد الرحمن مصاب بجروح بالقدمين، وأمين شرطة محمد سيد أحمد مصاب 50 سنة بجرح نافذ بالجانب الأيسر، وأمين شرطة سعيد جمعة إسماعيل مصاب بجروح نافذ بالبطن من الجهة اليسرى.

وأجرى الأطباء بمستشفى الفيوم العام عملية جراحية كبرى لأحد أمناء الشرطة المصابين فى حادث أحد البنوك بالفيوم، وهو سعيد جمعة إسماعيل مصاب بجروح نافذ بالبطن من الجهة اليسرى وتم استئصال الطحال وإجراء عملية تحويل مسار له وما زال فى غرفة العمليات حتى الآن.

قرارات من النيابة بشأن المتهم فى حادث الفيوم

وقررت النيابة العامة بمحافظة الفيوم، حجز المتهم بقتل ضابط شرطة، احتياطيا على ذمة التحقيق، وعرضه على مستشفى الأمراض النفسية للتأكد من سلامة قواه العقلية، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، وانتداب الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة والتصريح بدفن جثمان الشهيد وطلب تحريات المباحث ومعاينة مسرح الجريمة.

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