جمال عبد الرحيم يطالب الصحفيين بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الوطن والفلسطينيين

دعا الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، الصحفيين للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن وأرواح الشهداء الفلسطينيين بصفة خاصة.

دورة فلسطين

وأضاف خلال ختام المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، الذي انعقد من الفترة ١٤ وحتى ١٦ ديسمبر، ليس غريبًا على نقابة الصحفيين، أن يطلق على مؤتمرها السادس اسم «دورة فلسطين» منذ طوفان الأقصى نظمت النقابة العشرات من الفعاليات واستقبلت العشرات من الزملاء الفلسطينيين والفلسطينيات، وزرنا المصابين منهم في بعض المستشفيات.

حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني

وتابع: "أول نقابة في الشرق الأوسط تصدر قرارا صريحًا منذ عام٨٠ ١٩ بحظر كل أشكال التطبيع الشخصي والنقابي والمهني مع الكيان الصهيوني، موقف نقابة الصحفيين دائمًا داعمًا القضية الفلسطينية، ولا يستطيع أحد أن يزايد على موقفها".

مؤتمرات الصحفيين السابقة



وقال؛" لابد أن نفخر بانعقاد هذا المؤتمر، وبالإشارة على المؤتمرات السابقة، فإن أول مؤتمر عام للصحفيين كان في عهد النقيب حافظ محمود عام ١٩٦٤، ثم انعقد المؤتمر الثاني بعد ٢٧ عامًا في عام ١٩٩١ في عهد النقيب مكرم محمد أحمد، والمؤتمر الثالث جاء عقب الجمعية العمومية التي انعقدت ١٠ يونيو ١٩٩٥، في عهد النقيب إبراهيم نافع، والمؤتمر الرابع انعقد في ٢٠٠٤، في عقد النقيب إبراهيم نافع أيضًا".



اقترح «عبد الرحيم» أن يصدر عن المؤتمر توصيات ترفع للجمعية العمومية القادمة في مارس المقبل، أن ينعقد المؤتمر كل ٤ سنوات، تعديل بعض المواد التي تجيز الحبس في قضايا النشر بالمخالفة للنصوص الدستور، وكذلك توصية تتعلق بمستقبل الصحافة الورقية قائلًا: "تستحق أن نساندها لا جزء من ذاكرة وتاريخ مصر، ولولا غياب هامش الحرية ما وصلت الصحافة لهذه المرحلة".



وشكر السكرتير العام، أعضاء الأمانة العامة الزملاء والزميلات الذين شاركوا في التنظيم، ومجلس النقابة، ونقيب الصحفيين الذي تحمل العبء الأكبر لهذا المؤتمر، والجهاز الإداري للنقابة.

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