الإثنين 16 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

جمال عبد الرحيم يطالب الصحفيين بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الوطن والفلسطينيين

خيام المؤتمر السادس
خيام المؤتمر السادس لنقابة الصحفيين، فيتو

دعا الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، الصحفيين للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن وأرواح الشهداء  الفلسطينيين بصفة خاصة.

 

دورة فلسطين 

وأضاف خلال ختام المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، الذي انعقد من الفترة ١٤ وحتى ١٦ ديسمبر، ليس غريبًا على نقابة الصحفيين، أن  يطلق على مؤتمرها السادس  اسم  «دورة فلسطين» منذ طوفان الأقصى نظمت النقابة العشرات من الفعاليات واستقبلت العشرات من الزملاء الفلسطينيين والفلسطينيات، وزرنا المصابين منهم في بعض المستشفيات.

 

حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني 

وتابع: "أول نقابة في الشرق الأوسط تصدر قرارا صريحًا منذ عام٨٠ ١٩ بحظر كل أشكال التطبيع الشخصي والنقابي والمهني مع الكيان الصهيوني، موقف نقابة الصحفيين دائمًا داعمًا القضية الفلسطينية، ولا يستطيع أحد أن يزايد على موقفها".

 

مؤتمرات الصحفيين السابقة 


وقال؛" لابد أن نفخر بانعقاد هذا المؤتمر، وبالإشارة على المؤتمرات السابقة، فإن أول مؤتمر عام للصحفيين كان في عهد النقيب حافظ محمود عام ١٩٦٤،  ثم انعقد المؤتمر الثاني بعد ٢٧ عامًا في عام ١٩٩١ في عهد النقيب مكرم محمد أحمد،  والمؤتمر الثالث جاء عقب الجمعية العمومية التي انعقدت ١٠ يونيو ١٩٩٥، في عهد النقيب إبراهيم نافع، والمؤتمر الرابع انعقد في ٢٠٠٤، في عقد النقيب إبراهيم نافع أيضًا".


اقترح «عبد الرحيم» أن يصدر عن المؤتمر توصيات ترفع للجمعية العمومية القادمة في مارس المقبل، أن ينعقد  المؤتمر كل ٤ سنوات، تعديل بعض المواد التي تجيز الحبس في قضايا النشر بالمخالفة للنصوص الدستور، وكذلك توصية تتعلق بمستقبل الصحافة الورقية قائلًا: "تستحق أن نساندها لا جزء من  ذاكرة وتاريخ مصر، ولولا غياب هامش الحرية ما وصلت الصحافة لهذه المرحلة".


وشكر السكرتير العام، أعضاء الأمانة العامة الزملاء والزميلات الذين شاركوا في التنظيم، ومجلس النقابة، ونقيب الصحفيين الذي تحمل العبء الأكبر لهذا المؤتمر، والجهاز الإداري للنقابة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ختام المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين استبيان المؤتمر العام السادس للصحفيين نقابة الصحفيين

الأكثر قراءة

حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2024 (بث مباشر)

سيارات إسعاف ومطافئ ومصابين، ماذا حدث داخل مدرسة هشام شتا بالجيزة؟ (صور)

ضبط 1.2 طن مخدرات، مقتل 3 عناصر إجرامية والقبض على 22 آخرين في مواجهات مع الشرطة (صور)

صحيفة سويسرية تكشف الراتب الحقيقي لمدرب الزمالك الجديد وسر فسخ عقد جوميز

استبعاد مفاجئ ونتائج متراجعة، ماذا قدم منتخب رفع الأثقال في بطولة العالم؟ (تقرير)

شاهد، لحظة إقتحام جزيرة أسيوط واشتباكات عنيفة مع الشرطة

أخبار الأهلي، جلسة معلول وتأمين خليفة كولر وتحرك جديد لضم تريزيجيه

أول تصريح منسوب للأسد بعد هروبه من سوريا

منوعات

المزيد

مركبة برسفيرنس تحقق إنجازا تاريخيا على سطح الكوكب الأحمر

وول ستريت: إيلون ماسك لا يستطيع الوصول للبيانات السرية الخاصة بشركة SpaceX

بعد عقود من الثبات، تحرك أكبر جبل جليدي في العالم

وكالة الفضاء الروسية تحتفل بمرور 40 عاما لإطلاق مهمات "فيجا" لاستكشاف الزهرة

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024؟

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر كيلو الأرز اليوم الاثنين 16-12-2024 في الأسواق

سعر القصدير اليوم الاثنين 16-12-2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

الوجود العسكري الروسي في سوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، هؤلاء لن يقبل الله توبتهم (فيديو)

أحاديث الرسول عن أرض الشام، والفتن الواقعة فيها وعلامات الساعة المتعلقة بها

تفسير حلم المأذون في المنام وعلاقته بالترقية في العمل قريبًا

المزيد
الجريدة الرسمية