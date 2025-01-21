القبض على محام متهم بقتل ضابط شرطة في مشاجرة داخل بنك بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض علي " مؤمن. م. ع " محام حر، المتهم بقتل العميد فتحي عبد الحفيظ سويلم، أثناء فض مشاجرة ببنك شهير في مدينة الفيوم، مستخدما سلاحا أبيض كان بحوزته.

تفاصيل الواقعة وقرار النيابة العامة

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم أول الفيوم يفيد ورود بلاغ من مدير فرع بنك شهير بمدينة الفيوم، يفيد بأن أحد العملاء أشهر سلاحا أبيض وهدد الموظفين العاملين بالبنك لصرف عائد ادخاري قبل موعده، وانتقلت الشرطة إلى موقع البلاغ وأثناء محاولتهم السيطرة على الموقف والقبض على المتهم " مؤمن.م. ع " 37 سنة، محام حر، أصاب العقيد فتحي عبد الحفيظ سويلم إصابة بالغة أدت إلى استشهاده كما أصيب 3 آخرين من أفراد الشرطة، وتم إلقاء القبض على المتهم ونقل جثمان الشهيد إلى مستشفى الفيوم العام.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة، دفن جثة الشهيد، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

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