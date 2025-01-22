المشدد 5 سنوات لعامل أصاب زوجة زميله بعاهة مستديمة في مصر القديمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات لإدانته بإلقاء مادة كاوية على زوجة زميله وطعنها بزجاجة انتقاما من زوجها بمنطقة مصر القديمة.

وجاء في أمر الإحالة ان المتهم في 13 فبراير 2024 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ضرب المجنى عليها “ أ. ن” ما نشأ عنه إصابتها بعاهة مستديمة وذلك حال سيرها بالطريق مستخدما في ذلك زجاجة تحتوي على مادة كاوية محدثا إصابتها بيدها اليمني.



وأضاف أمر الإحالة أن “المتهم لم يكتف بذلك بل قام بركل المجني عليها بقدمه فسقطت أرضا على يدها اليمني وتخلف لديها من جراء تلك الإصابات عاهة مستديمة تمثلت في إعاقة في نهاية ثني الرسغ الأيمن وإعاقة نهاية حركات اليد اليمنى مما تعتبر عاهة مستديمة تقدر بنحو 10 %”.



وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم أحرز أداة (زجاجة) بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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