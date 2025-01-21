اليوم، أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشاب في الأميرية

تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، اولي جلسات محاكمة تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين متهمين بالتشاجر مع شاب والتعدي عليه بسلاح أبيض والتسبب في إحداث عاهة مستديمة له تمثل في بتر بأصابع يده.

تلقى قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة بدائرة القسم وسقوط شخص مصاب، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.



وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول: (4 أشخاص "بحوزة أحدهم سلاح أبيض")، وطرف ثان: (عامل مصاب ببتر في أصابع يده بسبب خلافات حول الجيرة تطورت لمشاجرة.

وكشفت التحريات أن الطرف الأول تعدى على الطرف الثاني بسلاح أبيض مما تسبب في إصابته بعاهة مستديمة يستحيل برؤها.



وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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